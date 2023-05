Po roku poznaliśmy przyczynę śmierci Raya Liotty, gwiazdy "Chłopców z ferajny"

Ostatnie filmy, w których zagrał Liotta to "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" i "No Sudden Move"

W ostatnim roku życia aktor nadal był aktywny zawodowo. Ostatnie filmy, w których zagrał to "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" i "No Sudden Move".

Po jego śmierci Martin Scorsese, Robert De Niro i Kevin Costner, złożyli hołd "wyjątkowo utalentowanemu" aktorowi.

Liotta był zaręczony, jego narzeczona była z nim podczas prac nad filmem, w czasie których zmarł.