— Nie będziemy specjalnie celebrować 25. rocznicy przyznawania Orłów – powiedział przewodniczący Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. – Ale jestem pewny, że nasze nagrody zmieniły polskie kino, ponieważ sprawiedliwie nagradzamy autorów za ich dokonania.

Niejeden raz już zdarzało się, że członkowie Polskiej Akademii Filmowej doceniali tytuły pominięte przez jurorów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak stało się i tym razem.

Przede wszystkim należne mu miejsce na czele stawki zajął z 11 nominacjami świetny film „IO” Jerzego Skolimowskiego – opowieść o wędrującym i przechodzącym z rąk do rąk osiołku, z Polską i Europą w tle. Film całkowicie pominięty w Gdyni, a nagrodzony na festiwalu canneńskim i niedawno nominowany do Oscara w kategorii filmu zagranicznego.

Obok „IO” w kategorii najlepszego polskiego filmu roku 2022 nominowane zostały też: toczący się w małym mieście dramat o nietolerancji „Chleb i sól” Damiana Kocura (też całkowicie pominięty w Gdyni), poruszająca historia nie mogącej związać końca z końcem położnej „Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej (kolejna produkcja zbyt mało doceniona na festiwalu) oraz „Johnny” Daniela Jaroszka i „Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej.

Skolimowski, Jadowska, Kocur i Smoczyńska mają też nominację za reżyserię. W tej kategorii dołączyła do nich Aleksandra Terpińska, która zaprezentowała w ubiegłym roku „Innych ludzi”, zrealizowanych na podstawie prozy Doroty Masłowskiej.

W kategoriach głównych ról aktorskich członkowie Akademii wyróżnili wśród kobiet: Katarzynę Figurę („Chrzciny”), Agnieszkę Grochowską („Fu’king Bornholm”), Sandra Drzymalska („IO”) „Dorota Pomykała („Kobieta na dachu” oraz Małgorzata Gorol („Subuk”), zaś wśród mężczyzn: Ireneusza Czopa („Broad Peak”), Tomasza Schuchardta („Chrzciny”), Jacka Belera („Inni ludzie”) oraz dwóch bohaterów „Johnny’ego” - Dawida Ogrodnika i Piotra Trojana.

Co ciekawe, w kategorii „Odkrycie roku” nominacje dostali wyłącznie reżyserzy i to na dodatek będący na początku drogi twórczej: Damian Kocur (również jako scenarzysta) za „Chleb i sól, Jakub Skoczeń za „Chrzciny”, Aleksandra Terpińska za „Innych ludzi” oraz Daniel Jaroszek „Johnny”. To dla polskiego kina wspaniała obietnica.

Po 8 nominacji dostały: „Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej i „Johnny” Daniela Jaroszka”. Członkowie Akademii w różnych kategoriach głosowali też na twórców filmów: „Śubuk” Jacka Lusińskiego, „Orzeł. Ostatni patrol” Jacka Bławuta czy wybitny film Anny Jadowskiej „Kobieta na dachu”.

Za najlepsze filmy dokumentalne roki 2022 członkowie Akademii uznali filmy: „Anioły z Sindżaru” Hanny Polak, „Lombard” Łukasza Kowalskiego, „Pisklaki” Lidii Dudy, „Silent Love” Marka Kozakiewicza i „Syndrom Hamleta” Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.

Wśród seriali Akademicy wyróżnili dwa cykle wyprodukowane przez Netflix - „Królową” oraz „Wielką wodę”, dwa wyprodukowane przez Canal+ „Kruka” i „Minutę ciszy” oraz „Odwilż” z HBO.

W kategorii ‚Najlepszy film europejski" nominację otrzymały: „Ennio” Giuseppe Tornatore, „Matki równoległe” Pedra Almodovara, „Najgorszy człowiek na świecie” Joachima Triera, „Paryż 13 dzielnica” Jacquesa Audiarda i „Vortex” Gaspara Noe.

Polska Akademia Filmowa sprawdza się jednak nie tylko jako organizator nagród.

— Od pierwszego dnia agresji Rosji Ukrainę jesteśmy na czele całej koalicji polskich i europejskim organizacji pomagających ukraińskim kolegom, którzy rejestrują wszystko, co dzieje się w ich kraju i walczą, także broniąc nas — mówił Dariusz Jabłoński. — Na początku wysyłaliśmy hełmy i kamizelki kuloodporne. Ponad 250 ukraińskich filmowców dostało taką ochronę od nas i od Europejskiego Klubu Producentów, który również reprezentuję. Teraz posyłamy do Ukrainy stacje zasilania. Poszło ich już ponad trzydzieści. Dzięki temu ukraińscy producenci mogą pracować. Bez prądu nie działają przecież kamery, mikrofony, nie można też wysłać materiałów. Teraz będziemy zbierać pieniądze na kolejne takie stacje, każda z nich kosztuje 1,5 tysiąca Euro.

Ukraińscy filmowcy przesyłają wciąż filmiki z podziękowaniami. Podczas uroczystości ogłoszenia nominacji do Orłów organizatorzy pokazali dwa takie materiały, nagrane przez operatorów Maksyma Nakoniecznego, operatora i autora filmu „Wizja motyla” oraz Jarosława Piluńskiego, operatora wielu filmów dokumentalnych, który od miesięcy dokumentuje zbrodnie, m.in. w Buczy, Irpieniu. Na uroczystość wręczenia nagród ma przyjechać z frontu wybitny ukraiński operator Sergiej Michalczuk.

Spotkanie z nominowanymi i ogłoszenie laureata nagrody za osiągnięcia życia nastąpi 1 marca w siedzibie CANAL+. Wszystkich laureatów Orłów poznamy podczas 25. gali Orłów, w poniedziałek 6 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.