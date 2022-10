George Clooney i Julia Roberts. On ma 61 lat, ona 54. Mają za sobą czas, w którym na ekranie byli symbolami seksu. Dzisiaj młoda publiczność wypatruje już filmów z aktorami bliższymi swojemu pokoleniu. Dla Roberts, aktorki o pięknym uśmiechu, zakochanej prostytutki z „Pretty Woman”, wielkiej gwiazdy lat 90 i zdobywczyni Oscara za rolę w „Erin Brockovich” - miniona dekada nie była łaskawa. Na dużym ekranie pojawiła się ostatnio cztery lata temu w „Powrocie Bena”. Ale ona niczego już nie musi udowadniać. Wyszła za mąż za operatora Daniela Modera, urodziła troje dzieci. Żyje między Nowym Jorkiem a ich ranczem w Taos w stanie Nowy Meksyk. George Clooney, zdobywca dwóch aktorskich Oscarów, człowiek superinteligentny i superdowcipny, wciąż należy do gigantów kina amerykańskiego, choć i on zwolnił. Wydaje się, że więcej satysfakcji niż aktorstwo daje mu reżyseria. Twórca m.in. „Good Night and Good Luck” , „Id marcowych” czy „Suburbiconu” wkrótce ma pokazać kolejny swój film „The Boys in the Boat” opowieść o ekipie wioślarskiej uniwersytetu w Waszyngtonie, od Wielkiej Depresji do roku 1936, gdy zdobyła ona złoty medal na olimpiadzie w Berlinie.

Przyjaźnią się od lat, zagrali razem w kilku filmach, m.in. „Oceans 11: Ryzykowna gra” czy „Zakładniku z Wall Street”. Teraz wrócili na ekran w „Bilecie do raju” Ola Parkera. Zagrali byłych małżonków, którzy nie mogą na siebie patrzeć. Okoliczności zmuszają ich jednak do wspólnego działania. Ich młoda córka w czasie wakacji na Bali poznaje chłopaka-autochtona i postanawia wziąć z nim ślub. Muszą więc połączyć siły i uratować ją przed ryzykownym, ich zdaniem błędnym krokiem. Nie znoszą się, ale razem lecą na Bali. Można się domyśleć, że coś tam się jeszcze w nich tli.

Najnowsze badania potwierdzają, że dla młodego pokolenia wychowanego w epoce internetu właśnie on jest najczęściej odwiedzanym kinem.

Zapewne wszyscy - aktorzy i ekipa – bawili się świetnie kręcąc ten film. Gorzej z widzami. „Bilet do raju” to komedia romantyczna w bardzo starym stylu. Nawet olśniewający wciąż uśmiech Julii Roberts i zachody słońca nad Bali niewiele tu pomagają.

Powstał kicz. Od komedii romantycznej z taką parą aktorską wypadałoby wymagać więcej. Jakiegokolwiek wyrafinowania, jakiejkolwiek niespodzianki. Nic z tego. „Bilet do raju” dzięki obsadzie miał premierę międzynarodową na gestiwalu w Cannes, ale bardziej niż dzieło filmowe przypomina taśmowo produkowane filmiki dla wideo. Można obejrzeć? Można. Tylko po co? Da się te dwie godziny spędzić ciekawiej.