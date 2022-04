Certain Regard to bardzo prestiżowy konkurs promujący nowe talenty w światowym kinie, należący do oficjalnego programu festiwalowego. Znalazło się w nim 20 tytułów, w tym aż 8 debiutów. Ale trafiają tu również obrazy doświadczonych realizatorów, jak choćby w tym roku „More than Ever” Emily Atef, znanej reżyserski m.in. „83 dni w Quiberon” czy „Obcego we mnie”. Filmem otwarcia jest „Father and Son” Mathieu Vadepieda.

Reklama

Czytaj więcej Film Vincent Lindon przewodniczącym jury konkursu głównego w Cannes Na czele jury 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes stanie francuski aktor Vincent Lindon, wybitny francuski aktor, który w zeszłym roku zagrał główną męską rolę w „Titane” - filmie który zdobył w Cannes Złotą Palmę. On sam ma też nagrodę canneńską za główną rolę w filmie „Miara człowieka”.

Przewodniczącą jury Certain Regard będzie w tym roku aktorka, reżyserka i producentka Valeria Golino. Obok niej w gremium oceniającym zasiądą znana z filmów Pawła Pawlikowskiego, a robiąca ostatnio karierę na świecie Joanna Kulig, znakomita, niezależna reżyserka amerykańska Debra Granik, piosenkarz, producent i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.

Kulig zagrała ostatnio w filmie „Kompromat” Jerome’a Salle’a, wystąpiła też obok Anne Hathaway w „She Came to Me” Rebeki Miller

Joanna Kulig zagrała ostatnio w filmie „Kompromat” Jerome’a Salle’a, wystąpiła też obok Anne Hathaway w „She Came to Me” Rebeki Miller, córki Arthura Millera, żony Daniela Day-Lewisa, autorki m.in. „Ballady o Jacku i Rose” czy „Planu Maggie”.

Reklama

Zaproszenie do grona oceniających konkurs w programie oficjalnym jest wielkim wyróżnieniem i kolejnym dowodem, że polska aktorka ma już silną pozycję na międzynarodowym rynku filmowym.