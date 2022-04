"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Tariqa i Caia, głównych bohaterów filmu Adama Sjöberga i Seanne Winslow, dzieli wiele, począwszy od pochodzenia czy statusu, łączy natomiast przyjaźń i miłość do zwierząt. Nastolatkowie pracują razem w ogrodzie zoologicznym w Omanie, obcując z pięknem oraz potęgą dzikiej natury. Ich beztroski entuzjazm zostaje nieco przygaszony, gdy siostra chłopaka próbuje wydostać się z nieudanego małżeństwa. Jedyną szansą na zdobycie potrzebnych do rozwodu pieniędzy wydaje się sprzedaż zwierząt na czarnym rynku. Jak to wpłynie na relacje między bohaterami? Film „The Falconer" jest inspirowany prawdziwą historią. Pod płaszczykiem kina inicjacyjnego opowiada o zderzeniu dwóch światów i różnicach kulturowych. Unikając stereotypów i ocen, podejmuje temat utraty niewinności oraz złożonych moralnych dylematów z jakimi mierzą się bohaterowie.

„Hard Shell, Soft Shell" to inicjacyjna komedia romantyczna, okraszona dużą dawką poczucia humoru, szczyptą ironii i pełnym sympatii spojrzeniem na młodych ludzi próbujących odnaleźć się w natłoku emocji. Jeżeli dodać do tego wpadającą w ucho ścieżkę dźwiękową, debiut Emmy Benestan to zastrzyk pozytywnej energii. Oko cieszy oszałamiający śródziemnomorski krajobraz francuskiego Sète, który staje się areną zmagań bohaterów. Pracujący na co dzień na farmie ostryg Az chce wejść w dorosłe życie z przytupem. Niestety jego plan legnie w gruzach, kiedy ukochana Jess, odrzuca spontaniczne oświadczyny. Chłopak nie daje za wygraną i liczy, że w ten czy inny sposób przekona ją do siebie. Ma nadzieję, że pomoże mu taniec... Choć na bliskich, czy to rodzinę, czy przyjaciół, może liczyć jak mało kto, prawdziwą definicję szczęścia będzie musiał odkryć sam.

„Miss Viborg" Marianne Blicher to wzruszająca opowieść o nietypowej przyjaźni. Napędzana świetnymi rolami Ragnhild Kaasgaard i Isabelli Møller Hansen. Główną bohaterką fabularnego debiutu duńskiej reżyserki jest 61-letnia Solvej, mieszkająca na prowincjonalnym osiedlu socjalnym. Zgorzkniałej kobiecie, niegdyś lokalnej królowej piękności, wyjątkowo trudno pogodzić się z rutyną i postępującym wiekiem. Każdego dnia przemierza okolicę na skuterze inwalidzkim i nielegalnie sprzedaje leki na receptę, zbierając na wyczekiwany zagraniczny wyjazd. Z tego marazmu wyrywa ją nastoletnia sąsiadka Kate, która w nieporadny sposób próbuje włamać się do mieszkania bohaterki, mając chrapkę na wspomniane medykamenty. Początkowa nieufność, szybko ustępuje przekonaniu o korzyściach, jakie każda z kobiet nich może wynieść z tej relacji- od wspólnych szemranych interesów przez pełne zaangażowania rozmowy po autentyczną wzajemną troskę.

„Beautiful Beings" to drugi, po pamiętnym „Sercu z kamienia" (2016), film islandzkiego reżysera Guðmundura Arnara Guðmundssona. Poetyka kina inicjacyjnego łączy się z mroczną opowieścią o świecie pełnym przemocy i wręcz zwierzęcej agresji, w którym starają się odnaleźć nastoletni bohaterowie. Wśród nich jest czternastoletni Balli, którego pierwszą szansą na „normalne" życie okazuje się poznanie trójki rówieśników - gwałtownych, co rusz szukających zaczepki, ale lojalnych. Empatią w stosunku do zastraszonego bohatera wykazuje się zwłaszcza Addi. Być może dlatego, że sam na co dzień musi walczyć ze swoimi demonami, a w dodatku, obdarzony jest pewną wrażliwością i odziedziczoną po matce intuicją. Niepokojące wizje, jakich doświadcza Addi, pokażą młodym bohaterom, że znaleźli się na rozstaju dróg i to od nich zależy, czy skierują się na bezpieczniejsze tory, czy powtórzą błędy swoich rodziców i pogrążą się w chaosie.

Akcja społecznego dramatu „Between Two Dawns" – debiutu fabularnego Selmana Nacara –toczy się w ciągu dwudziestu czterech godzin pomiędzy tytułowymi dwoma świtami. W fabryce tekstyliów, w rezultacie braku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, zostaje ciężko ranny pracownik. Rodzinny biznes mogą czekać w związku z tym poważne konsekwencje prawne. Kadir (Mǖcahit Kocak) – młody i dość idealistyczny mężczyzna, który ma wkrótce przejąć interes – zostaje postawiony przed dylematem moralnym i targany rozterkami będzie musiał zdecydować, czyje dobro postawić na pierwszym planie. Z minuty na minutę ekranowe wydarzenia stają się coraz bardziej uwikłane w zależności pomiędzy głównym bohaterem a otaczającymi go postaciami. Osobiste i biznesowe napięcia odsłaniają bolesne klasowe i ekonomiczne podziały w obrębie nowoczesnego tureckiego społeczeństwa.

O Krakowską Nagrodę Filmową walczy również polski tytuł, czyli „Inni Ludzie" Aleksandry Terpińskiej. Z reżyserkami i reżyserami Konkursu Głównego będzie można się spotkać podczas 15.Mastercard OFF CAMERA. Więcej informacji znajduje się na www.offcamera.pl.

