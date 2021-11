- Między 1 a 10 grudnia w sali kinowej Zamku Królewskiego zaprezentujemy trzy filmy. Będzie to „Caravaggio”, film z 1986 roku, który jest bardzo znany, zdobył wiele nagród. Pokazuje osobowość artysty. Drugi film należy do znanej serii BBC „Potęga sztuki”. Trzeci to najnowsza, włoska produkcja „Caravaggio - dusza i krew”. - zapowiada Dorota Piskorska, kierowniczka działu promocji Zamku Królewskiego.

„Caravaggio” w reżyserii Dereka Jarmana to brytyjska produkcja, która zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie w 1986 roku. Film rozpoczyna się, gdy 37-letni Caravaggio umiera na wygnaniu - w toskańskim Porto Ercole. Jeszcze niedawno malował obrazy zamawiane przez najwyższych dostojników, teraz tuła się po Europie, bo zabił człowieka. Wspomina przeszłość, burzliwe życie i artystyczne pasje. Malując zatrudniał jako modeli ludzi ulicy, pijaków i prostytutki. Poznajemy Caravaggia jako awanturnika, niestroniącego od hazardu, pijatyk i namiętności, a jednocześnie geniusza.

W wysmakowany wizualnie film Jarman włączył także elementy współczesne. Jego tłem dźwiękowym jest hałas rzymskich ulic, jeden z bohaterów pisze na maszynie, inny liczy zyski na kalkulatorze, jeszcze inny pojawia się ze swym motocyklem. Film wyróżnia narracja, świetne aktorstwo (Nigel Terry, Sean Bean, Tilda Swinton), scenografia (Christopher Hobbs) i znakomita muzyka (Simon Fisher Turner). Pokaz 1 i 10 grudnia.

Z kolei brytyjski serial telewizyjny BBC „Potęga sztuki” w reżyserii Clare Beavana i Carla Hindmarcha (2006) jest opowieścią o historii sztuki europejskiej na wybranych przykładach dzieł mistrzów. Prezenterem jest brytyjski historyk sztuki Simon Schama. Pokaz 3 i 9 grudnia przypomni „Dawida z głową Goliata” Caravaggia. Obejmie także odcinek z tej samej serii, poświęcony dziełu Rembrandta „Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa”.

Włoska produkcja „Caravaggio – dusza i krew” w reżyserii Jesusa Garcesa Lamberta z 2018 roku jest dokumentalną podróżą przez życie i twórczość Caravaggia, kładącą nacisk na sprzeczności jego osobowości i kontrowersje i podkreślającą nowatorski sposób posługiwania się światłem i cieniem. Narracja rozwija się na dwóch poziomach. Zawiera komentarze artystyczne i kompetentne opinie prof. Claudia Strinatiego, historyka sztuki i eksperta w sprawie twórczości Caravaggia oraz wypowiedzi prof. Miny Gregori (prezes Fundacji Historii Sztuki Roberta Longhiego) i Rosselli Vodret (kuratorki wystawy „Dentro Caravaggio” w Palazzo Reale w Mediolanie). A zarazem włącza inscenizowane sceny z życia artysty. Pokaz 2 i 8 grudnia.