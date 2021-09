Czy łatwo w Polsce o świetną, nietypową rolę żeńską w serialu, czy raczej doświadczenia aktorek wskazują na stereotypowe propozycje, bazujące na wyglądzie, wieku lub dotychczasowym doświadczeniu zawodowym aktorki? Jak walczyć o różnorodność odgrywanych ról, jak szukać aktorskich wyzwań, jak się satysfakcjonująco zmieniać? O tym na Placu Szczepański rozmawiały Joanna Brodzik, Magdalena Koleśnik, Maja Ostaszewska i Olga Bołądź. Publiczność spotkała się też z obsadą seriali Skazana i Pajęczyna. Ten pierwszy jest adaptacją wstrząsającej opowieści z najcięższego w Polsce więzienia dla kobiet, a fabuła drugiego została osnuta wokół rozwijania przez Polskę własnego programu atomowego w szczycie gierkowskiej prosperity.

Po pandemicznej przerwie do Krakowa wrócili polscy i międzynarodowi twórcy filmowi, by wziąć udział w wydarzeniach adresowanych do branży, zorganizowanych w ramach sekcji Pro Industry. Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia sprawiedliwego wynagrodzenia twórcy w dynamicznie zmieniających się realiach dostępnych modeli finansowania (panel „Finansowe fair play w branży filmowej”). Goście PRO INDUSTRY rozmawiali o konieczności zmian w polskiej branży filmowe, by móc w pełni realizować współczesne postulaty dotyczące różnorodności i reprezentacji, zarówno za i przed kamerą. W spotkaniach brali udział m.in. scenarzystka Ilona Łepkowska, reżyserka castingu Joanna Ślesicka czy autor podcastu „SpoilerMaster” Michał Oleszczyk. Tradycją i prawdziwą gratką Pro Industry okazały się spotkania przy „okrągłym stole” – gośćmi sesji round tables byi wybitni przedstawiciele branży: reżyserzy castingu, agenci sprzedaży, producenci, którzy odpowiadali na pytania uczestników. PRO INDUSTRY współpracuje z najlepszymi międzynarodowymi inicjatywami edukacyjnymi. W tym roku konsultanci Torino Film Lab spotkają się z polskimi scenarzystami pracującymi nad tekstami pełnometrażowych filmów fabularnych, a w ramach spotkania round table opowiedzą o pracy konsultanta scenariuszowego. Partnerem OFF CAMERA PRO INDUSTRY jest także program EAVE, dzięki któremu w wydarzeniach w Krakowie gościć będzie grupa producentów filmowych z całego świata.

Festiwalową publiczności czeka jeszcze spotkanie w ramach cyklu „CAMERA ON” z Andrzejem Chyrą i premierowy pokaz filmu „Parkiet”. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 11.09 podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym ICE.

Festiwal Mastercard OFF CAMERA potrwa do 12 września. Więcej informacji można znaleźć na https://offcamera.pl/.

