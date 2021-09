Fiona Weir, reżyserka castingu filmów o przygodach Harrego Pottera, Helena Coan, doskonała dokumentalistka i Tonia Mishiali, która od lat w centrum swoich filmów stawia kobiety i ich problemy. Jurorki obejrzą 11 polskich filmów i zdecydują do kogo trafi 100 000 PLN – nagroda Dominika Kulczyk Productions.

Swoją karierę w castingu Fiona Weir zaczęła, asystując słynnej reżyserce castingu, Mary Selwyn. Panie pracowały przy takich obrazach, jak: “Love Actually” czy “Harry Potter i Czara Ognia”. Weir sama została główną reżyserką castingu ostatnich czterech części serii, reżyserowanych przez Davida Yates’a. Dalsza współpraca objęła również tworzenie obsady do wszystkich trzech części filmów serii “Fantastyczne Zwierzęta”. Fiona Weir decydowała o obsadzie filmów: “Brooklyn”, “Pokój” i “Judy”, z których każdy zdobył Oscary lub nominacje do nich dla najlepszych aktorów. Pracowała z czołowymi reżyserami filmowymi, m.in z Clintem Eastwoodem (J. Edgar, Invictus) i Romanem Polańskim (Ghost Writer, Carnage).

Helena Coan to brytyjska reżyserka, scenarzystka i muzyk. Zaczęła swoją karierę w filmie, reżyserując dokumentalne i fabularne krótkie metraże. Szerokim echem odbył się jej niezależny debiut “Chasing Perfect”, opowiadający historie o projektancie samochodów Franku Stephensonie. Sukcesem okazał się również jej kolejny film “Audrey” o gwieździe kina. Zdobył uznanie krytyki i trafił do szerokiej dystrybucji. Najnowszy projekt Heleny to produkcja Amazon Original pod tytułem “Lioness”. To kolejny dokument, tym razem o bokserce Nicoli Adams, czyli pierwszej kobiecie, która wygrała olimpijskie złoto w boksie.

Cypryjska producentka i reżyserka Tonia Mishiali w centrum swoich filmów stawia kobiety i ich problemy. Przez lata reżyserowała dla teatru i telewizji, ale w 2013 zaczęła pracę nad filmami kinowymi. Po kilku filmach krótkometrażowych, które były pokazywane na wielu międzynarodowych festiwalach, w 2018 Tonia nakręciła swój pełnometrażowy debiut fabularny “Pause”. Film pokazywany był w świecie festiwalowym, między innymi również w Konkursie Głównym Mastercard OFF Camera w 2019. Zdobył wiele nagród, w tym nagrodę FIPRESCI dla Najlepszego greckiego filmu roku. Mishiali jest również członkiem Europejskiej Akademii Filmowej oraz Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cyprus Film Days.

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych to część projektu „Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 14. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Projekt dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. Więcej o programie i przewidywanych atrakcjach można znaleźć na www.offcamera.pl.

