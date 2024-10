Współpraca musi trwać, nawet jeżeli jest trudna

Na Zachodzie my dużo gadamy, a nie tylko Chińczycy to widzą i działają energicznie, robiąc swoje. Skutecznie, o czym mało się wie, odbudowują swoje rolnictwo, pogłowie zwierząt naruszone przez ASF. Stali się liderem budowy energetycznej efektywności, wszelkich typów techniki OZE, energii atomowej czy rozwiązań wodorowych. Wyobraźmy sobie, że Chiny przestałyby kupować świninę czy mięso wieprzowe w Europie. Oznaczałoby to, że takiej Hiszpanii zostałoby prawie milion ton. Oznaczałoby to w ciągu dwóch tygodni załamanie na niemieckiej giełdzie, a po tygodniu załamanie cen skupu w Polsce. A my nie bardzo mamy co do tej Azji sprzedawać poza wyrobami przemysłu rolno-spożywczego.

Z radością przyjęliśmy informacje o otwarciu rynku na polska wołowinę, borówkę czy zaawansowane rozmowy na regionalizację i możliwości eksportu mięsa drobiowego. Za tym jednak nie poszła powszechna mobilizacja polskiej dyplomacji, administracji i biznesu aby uregulować kwestie weterynaryjne i sanitarne i szybko pozyskać chińskie zgody dla poszczególnych polskich firm eksporterów. Udana wizyta prezydenta Dudy, dobre spotkanie z prezydentem Xi, obchody 75-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych, zgoda dla Polaków na ruch 14-dniowy bez wiz powinny być stale wykorzystywane do wzmacniania dobrych relacji.

Tylko ograniczenia wprowadzane przez Chiny nie szkodzą im samym?

Widać wyraźnie, że dynamika wzrostu Chin też podlega określonym zmianom. Oby Chiny miały te zakładane 5 proc. wzrostu PKB w tym roku, bo spowolnienie w Chinach oznacza kolejne kłopoty dla reszty świata. Pierwszym partnerem eksportowym Chin w rzeczywistości pocovidowej stały się kraje ASEAN, druga jest Europa, a trzecie Stany Zjednoczone. Widać wyraźnie, że Chiny, największa fabryka świata, istotnie zmodyfikowała swoją konkurencyjność i jest gigantycznym dostawcą maszyn, urządzeń elektrycznych czy technologii. To dominuje w chińskim eksporcie. Natomiast w imporcie – surowce. Politycy w krajach rozwiniętych widzą to i sięgają do arsenału oddziaływania politycznego, by wymusić sprzedaż swoich produktów. Wołają o to, żeby Chińczycy wreszcie zaczęli konsumować.

Niestety, ostatnio politycy zbyt często sięgają tylko do kategorii zagrożeń. To zaraz może dotyczyć nie tylko Chin, ale olbrzymich połaci Azji, przecież świetnie rozwijają się Indie, coraz mocniejszy jest chociażby Wietnam czy Indonezja. Dlatego przypominam, mimo napiętych relacji niemiecki Volkswagen podjął decyzje w tym roku o budowie centrum naukowo-badawczego pod Szanghajem, a szef amerykańskiego Apple’a w czasie obecnej wizyty w Chinach zapowiedział intensyfikację współpracy. Warto wiec na poziomie biznesowym weryfikować zapowiedzi polityków.

Jaki będzie efekt tych procesów?

Idziemy w stronę nowej dwubiegunowości – zaprzyjaźnieni z G7 kontra umowne Południe. To zaczyna ogarniać wszystko, nie tylko obszary bezpieczeństwa, przewidywalności, ale także relacji między państwami, rywalizacji technologicznej, rywalizacji gospodarczej. Świat jest rozedrgany. A tak jak wspomniałem, instytucje, które dawały jakieś szanse na uspokajanie sytuacji, czyli Światowa Organizacja Handlu, czy w obszarze dyplomatyczno-politycznym ONZ są, delikatnie mówiąc, coraz mniej skuteczne, a ich głowni liderzy we wzajemnej rywalizacji zapominają rozwiązywać problemy tylko jakże często tworzą nowe napięcia.

Co to wszystko oznacza dla Polski?

My jeszcze w Polsce nie zaczęliśmy tej wielkiej dyskusji, gdzie jesteśmy po tych ośmiu latach PiS-u. Jak wygląda aktualne UE i świat? Polska, która przecież za chwilę zaczyna unijną prezydencję, będzie musiała sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Jaką drogą idziemy, jeśli będzie kontynuowana eskalacja napięcia między Zachodem a Azją i Południem? Jakie będą konsekwencje dla naszej gospodarki? Weźmy chociażby bezpieczeństwo technologiczne, które z łatwością wpisuje się teraz do każdej ustawy. Oznacza to między innymi, że infrastruktura technologiczna ma pochodzić z krajów NATO. Ale jeżeli w NATO ten produkt wytwarza jedna czy dwie firmy, to w momencie, kiedy my sobie ograniczymy nawet teoretyczną możliwość alternatywy, jaką cenę zapłacimy? Często też wystarczy nie kupować, a nie na każdym kroku stygmatyzować produkty i firmy z niechcianego kierunku.