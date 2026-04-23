Rolnictwo regeneratywne jest dziś jednym z kluczowych kierunków transformacji systemów żywnościowych i odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, środowiskowe i gospodarcze. Jest to podejście do produkcji rolnej, które koncentruje się na stopniowej odbudowie zasobów przyrodniczych przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji produkcyjnej. Jego istotą jest model działania oparty na osiąganiu mierzalnych efektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. W tym ujęciu kluczowe znaczenie mają poprawa jakości gleby, zwiększanie bioróżnorodności, lepsze gospodarowanie wodą oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez zwiększanie zdolności do magazynowania węgla w glebie.

Reklama Reklama

Rolnictwo regeneratywne wpisuje się w szersze cele transformacji systemu żywnościowego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie wzrostu odporności gospodarstw rolnych na zmiany klimatu przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej stabilności produkcji. W praktyce jest to podejście elastyczne, rozwijane w oparciu o wiedzę naukową, jak również dostosowywane do lokalnych warunków, które ma prowadzić nie tylko do ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, ale także do jego stopniowej odbudowy.

Bardzo istotnym elementem wdrażania zrównoważonego podejścia w produkcji żywności jest wymiana doświadczeń i pokazywanie dobrych praktyk. Dlatego kwestie te zajmą ważne miejsce podczas Forum współpracy gospodarczej: Polska–USA na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Debata „Zrównoważona produkcja żywności w praktyce” stanie się okazją do przedstawienia doświadczeń firm realizujących zrównoważone modele produkcji żywności na różnych rynkach. W trakcie dyskusji będzie mowa m.in. o tym, jak łączyć odpowiedź na wyzwania polityki klimatycznej z efektywnością produkcji rolnej i bezpieczeństwem żywnościowym, jak współpraca przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, instytucji publicznych i nauki może wspierać rozwój rolnictwa regeneratywnego, a także o roli globalnych firm działających w Polsce w transformacji rolnictwa oraz budowaniu odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności.

W debacie wezmą udział rolniczka Anna Czerniecka, Krzysztof Gawęcki, wiceprezes zarządu Top Farms, Marzena Ignaczak, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych, Mars, Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Sustainability Lead, Impact Team, McDonald’s Polska, i Krzysztof Stańkowski, dyrektor zespołu agro, PepsiCo Polska. Moderatorem dyskusji będzie Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców.

„Forum współpracy gospodarczej: Polska–USA – zrównoważona produkcja żywności w praktyce”, czwartek, 23 kwietnia, godz. 16:30–18:00, Sala Konferencyjna 7