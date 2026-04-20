W ostatnim dwudziestoleciu z kraju z wielowiekową tradycją emigracji zarobkowych Polska stała się krajem atrakcyjnym dla imigrantów i chętnie przyjmującym pracowników z zagranicy. Potwierdzają to najnowsze dane ZUS, według których pod koniec lutego b.r. w Polsce legalnie pracowało prawie 1,3 mln cudzoziemców, co oznacza kolejny rekord ich zatrudnienia i wzrost o ponad 80 tys. w ujęciu rocznym.

Systematycznie rosnącą liczbę pracowników z zagranicy zwiększył po 2022 r. napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, którym zapewniono pełny dostęp do polskiego rynku pracy. W rezultacie większość z nich mogła szybko podjąć pracę, choć jednocześnie wojenny odpływ ukraińskich mężczyzn stał się dużym wyzwaniem w typowo „męskich” branżach. Zwiększyło to zapotrzebowanie na pracowników z innych państw, w tym z Azji i Ameryki Łacińskiej, w tym szczególnie z Indii i Kolumbii.

Ukraińcy na czele

Jak jednak dowodzą dane ZUS i badania pracodawców, wśród pracujących w Polsce cudzoziemców nadal dominują Ukraińcy. Na koniec lutego stanowili ponad dwie trzecie legalnie zatrudnionych u nas obcokrajowców a większość ostatniego wzrostu liczby cudzoziemców ( w tym przedsiębiorców) w rejestrach ZUS to zasługa rosnącej aktywności zawodowej uchodźców z Ukrainy.

Podczas gdy badania krajowych pracodawców, a także pracowników dowodzą, że Polacy pozytywnie oceniają obecność cudzoziemców na rynku pracy. Najnowszy „Barometr polskiego rynku pracy" agencji zatrudnienia Personnel Service pokazał, że ośmiu na dziesięciu polskich pracowników ma neutralne albo pozytywne (36 proc) nastawienie wobec pracujących u nas obcokrajowców. I dość często wynika ono z codziennych zawodowych doświadczeń, bo 40 proc. badanych Polaków pracuje z cudzoziemcami, a większość (69 proc.) nie obawia się, ze obcokrajowcy mogą zabrać im pracę.

Jednocześnie kwestia migracji stała się, podobnie jak w innych krajach, gorącym tematem w debatach polityków, którzy o wyzwaniach związanych z migrantami i polityką migracyjną przypominają sobie podczas kampanii wyborczych. Dopiero pod koniec 2024 r. Polska dopracowała się pierwszej Strategii Migracyjnej na lata 2025-30, która pod hasłem „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo", obejmowała też pakiet konkretnych działań, w tym regulacji porządkujących politykę migracyjną Polski.

O efektach wprowadzonych w ostatnim czasie regulacji, o obecnej polityce migracyjnej rządu a także o roli imigracji w kontekście zmian demograficznych, w tym szybkiego starzenia się społeczeństwa, będziemy rozmawiać w Katowicach podczas panelu dyskusyjnego „Polityka migracyjna”, który odbędzie się pierszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (22 kwietnia 2026 r., w godz. 16.30-18.00).

Wyzwania i dobre praktyki

W trakcie dyskusji, w której będą uczestniczyć eksperci ds. migracji , a także przedstawiciele świata polityki i praktycy biznesu, podsumujemy efekty wprowadzonych ostatnio regulacji, w tym ich wpływ na procesy dotyczące legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców.

Jednym z istotnych zagadnień poruszanych podczas debaty będzie obecna rola pracowników na polskim rynku pracy, ich rosnące znaczenie dla poszczególnych branż a także dla przyszłego rozwoju polskiej gospodarki, stojącej przed wyzwaniami zmian demograficznych i technologicznych.

Porozmawiamy też o wyzwaniach, związanych z napływem cudzoziemców pochodzących z odmiennych obszarów kulturowych i językowych. Zajmiemy się też rolą społecznego odbioru imigracji i czynnikami, które wpływają na ten odbiór i wizerunek migrantów. W tym kontekście istotna jest również walka z szarą strefą i pracą niewolniczą cudzoziemców.

Wśród zagadnień poruszanych podczas panelu znajdzie się też pomijany często w dyskusjach gospodarczych temat integracji i asymilacji obcokrajowców. Nie można tu pominąć pytania o finansowane działań integracyjnych, a także o rolę pracodawców w tym obszarze.

Dyskusja będzie również okazją do przedstawienia dobrych praktyk firm, które mają duże doświadczenie w zatrudnianiu pracowników z zagranicy i zarządzaniu wielokulturowymi zespołami.

Do udziału w dyskusji o polityce migracyjnej zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna);

Piotr Głowacki, doradca w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Kamiński, wiceprezes zarządu ds. finansowych Pracodawców RP

Małgorzata Kopka-Piątek, członkini zarządu Fundacji Instytutu Spraw Publicznych

Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Edyta Krasoń, członkini zarządu Cordis Logistics

Anna Papka, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych i wpływu w McDonald’s Polska

Rafał Rogala, dyrektor i ekspert do spraw migracji w People Advisory Services Tax w EY Polska.

Debata „Polityka migracyjna" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 16.30-18.00.