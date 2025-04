Wkład w zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i odpowiedzialne zarządzanie – za osiągnięcia w tych dziedzinach wyróżniliśmy firmy i instytucje Orłami ESG. Podczas XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się gala zorganizowana przez „Rzeczpospolitą” i serwis rp.pl, podczas której wręczyliśmy nagrody.

Galę poprowadził Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”, który podkreślił zaangażowanie dziennika w tematykę ESG oraz rolę nagród w docenianiu firm realizujących ambitne projekty na rzecz ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. – Działania na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju to dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu – mówił.

Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Grupy Gremi Media, przypomniał przemiany Górnego Śląska – regionu niegdyś kojarzonego z przemysłem ciężkim i degradacją środowiska, dziś przykładu skutecznej transformacji w kierunku zielonej gospodarki. – Można zmienić środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny – trzeba zmieniać, aby żyć lepiej – podkreślił, wskazując, że ESG to realna potrzeba i szansa na przyszłość.

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacek Gdański mówił o roli rzetelnego raportowania ESG i audytu w budowaniu zaufania do działań zrównoważonych. Zwrócił uwagę, że choć Komisja Europejska wprowadziła korekty do regulacji raportowania niefinansowego, cele klimatyczne pozostają niezmienne, a jakość raportów ma kluczowe znaczenie. – To wielkie wyzwanie, ale i szansa na podniesienie standardów i transparentności – podkreślił.

W rozmowie z Marcinem Piaseckim prezes Gdański omówił zmiany unijnych przepisów, wyjaśniając, że projekt Omnibus dotyczy głównie największych i najlepiej przygotowanych podmiotów, co może spowolnić rozszerzanie obowiązków raportowania, ale nie zmienia długoterminowych celów klimatycznych UE. Podkreślił, że mniejsze firmy powinny traktować raportowanie ESG nie tylko jako wymóg, lecz jako element strategii biznesowej, budujący przewagę konkurencyjną i zaufanie interesariuszy.

Zdaniem nagrodzonych

Podczas gali Orłów ESG trzy firmy otrzymały wyróżnienia. Nagrodę za działania na rzecz pracowników zdobył CD Projekt.

– Ta nagroda jest dla nas ważna, ponieważ docenia naszą wieloletnią pracę na rzecz budowy wyjątkowego miejsca pracy. Osiągnęliśmy to między innymi dzięki wdrożeniu licznych inicjatyw propracowniczych i benefitów. Bardzo cenimy też otwartą i opartą na wzajemnym szacunku kulturę pracy, która wspiera kreatywność naszych zespołów. Mimo że skala naszego działania w ostatnich latach istotnie wzrosła – dziś zatrudniamy ponad 1000 osób z kilkudziesięciu krajów – nadal przede wszystkim chcemy tworzyć fascynujące, wielowymiarowe historie, które poruszają ludzi – podkreśliła Karolina Gnaś, Vice President, Head of Investor Relations w CD Projekcie.

Sylwester Puczen, Head of Communication w Elemental Global Services, podkreślił wysiłek inwestycyjny firmy. – Z satysfakcją odbieram to wyróżnienie, zwłaszcza że jesteśmy na Śląsku, gdzie powstała nasza perła inwestycyjna. Pierwszy etap realizowaliśmy w Zawierciu, niedaleko stąd, a niedawno ogłosiliśmy kolejny – zakład Paul Wolf do odzyskiwania surowców krytycznych, który również powstanie w Zawierciu. Jesteśmy dumni, że wspieramy transformację przemysłu i rozwój nowoczesnych technologii w Polsce – zaznaczył.

W imieniu Inter Cars nagrodę odebrał Jacek Piotrowiak, dyrektor zarządzający ds. korporacyjno-prawnych, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

– Ostatnio dużo mówi się o transporcie nisko- i zeroemisyjnym, choć taki jeszcze nie istnieje. Największe emisje generuje produkcja nowych pojazdów, dlatego warto dbać o serwis i wydłużać cykl życia aut, zarówno prywatnych, jak i flot firmowych. Regeneracja części pozwala ograniczyć emisje o co najmniej 70 proc. w porównaniu z produkcją nowych. Cieszę się, że redakcja „Rzeczpospolitej” doceniła znaczenie segmentu regeneracji w zrównoważonym rozwoju – podkreślił.

Kapituła przyznała również dwie główne, równorzędne nagrody – Orły ESG. Pierwszą odebrała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji zewnętrznych w Dr. Miele Cosmed Group. – Często słyszę, że ESG to koszty, ale czy tak jest naprawdę? Dekarbonizacja pozwala efektywniej zarządzać energią, gospodarka obiegu zamkniętego zmniejsza odpady i koszty recyklingu. ESG to także lojalni pracownicy i zaufani dostawcy. Jeśli to koszty, to gdzie są zyski? Zrównoważony rozwój to mierzalne korzyści dla firm – zaznaczyła.

Drugim laureatem Orła ESG została Polenergia. Nagrodę odebrała Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz koordynatorka ds. ESG. – Po raz pierwszy usłyszeliśmy, że nasz raport był doskonały, za co bardzo dziękujemy. To efekt kilku miesięcy ciężkiej pracy. Po raz drugi raportowaliśmy zgodnie ze standardem ESRS i dobrowolnie poddaliśmy go audytowi biegłego rewidenta za lata 2023 i 2024. Wierzymy, że standardy zrównoważonego rozwoju pomagają firmie rozwijać się odpowiedzialnie, dbać o klientów, łańcuchy dostaw i pracowników. Kluczowy jest proces zbierania i analizy danych, który pozwala osiągać lepsze wyniki i zapewnia transparentność raportowania – podkreśliła.

Zasady konkursu

Redakcja „Rzeczpospolitej” postanowiła dokładnie przeanalizować wskaźniki publikowane w raportach ESG oraz dane pochodzące z raportów finansowych firm, oceniając rzeczywiste działania przedsiębiorstw w obszarze ESG.

Ranking opierał się na twardych danych, uwzględniając siedem kluczowych wskaźników: kwestie klimatyczne, niedyskryminację płacową, sprawiedliwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie praw konsumentów i wolnego rynku, bezpieczeństwo środowiskowe oraz podatki.

Wyselekcjonowane i rekomendowane przez redakcję firmy zostały następnie poddane ocenie kapituły, która miała decydujący głos.

Firmy oceniali:

* Liliana Anam, założycielka firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo;

* dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;

* Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold;

* Anna Ogonowska-Rejer, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”, sekretarz kapituły;

* Ewa Sowińska, partner ESO Audit;

* Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu ds. DEI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;

* Marcin Piasecki, redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”.

Rzetelna ocena wyników

To już trzeci konkurs Orły ESG, organizowany przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Kapituła, analizując raporty niefinansowe firm, potwierdziła, że wielu przedsiębiorców odrobiło lekcję, wzbogacając swoje sprawozdania o merytoryczne dane. Widać również jednak, że wiele firm zrezygnowało z publikacji raportu.

– W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z próbami poważnego ograniczenia obowiązków sprawozdawczych w obszarze ESG. Tym bardziej cieszy, że jest grupa spółek, które w działaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju widzą nie tylko powinność, ale też określone szanse biznesowe. Przecież identyfikacja ryzyk w obszarze środowiskowym, społecznym czy pracowniczym jest niezbędna w procesie planowania strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego głęboko wierzę, że Orły będą żyły długo i szczęśliwie! – przyznaje Mirosław Kachniewski, prezes SEG.

Trzecia edycja Orłów ESG przypadła w momencie znaczących zmian regulacyjnych. Clean Deal, ogłoszony 26 lutego, z jednej strony zaoferował firmom wsparcie w zielonej transformacji, ale z drugiej zmienił zasady sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Firmy zyskały dodatkowy czas, by wdrożyć sprawozdawczość. – Pilnie to obserwujemy, ponieważ Orły ESG to jedyny konkurs, który opiera się na danych raportowanych przez spółki. Dziennikarze wnikliwie analizują wyniki spółek, na których opieramy się w decyzjach. Za to niezwykle doceniam ten konkurs. Naszym celem jako jury jest rzetelna ocena całościowych wyników, ale również wyróżnienie praktyk, które chcielibyśmy, by rozpowszechniły się na rynku – mówi Liliana Anam, CEO CSRinfo.

– Kompleksowa analiza danych raportowanych przez spółki, poprzedzająca stworzenie krótkiej listy kandydatów do nagrody Orły ESG, zdecydowanie ułatwia wybór laureatów. Ostateczne decyzje, choć wcale nieoczywiste, zawsze jednak mają potwierdzenie w konkretnych wskaźnikach, dotyczących zarówno kwestii klimatycznych, jak i ekonomicznych oraz społecznych. Serdecznie gratuluję więc wszystkim nagrodzonym organizacjom. Orzeł ESG to znak, że prowadzone przez was działania zmieniają świat w kierunku, którego wszyscy bardzo potrzebujemy – przyznaje Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu ds. DEI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Sylwester Puczen, Head of Communication w Elemental Global Services

Jacek Piotrowiak, dyrektor zarządzjący ds. korporacyjno-prawnych w Grupie Kapitałowej Inter Cars

Magdalena Sułek-Domańska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji zewnętrznych w Dr. Miele Cosmed Group

Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz koordynatorka ds. ESG w Polenergii

Karolina Gnaś, Vice President, Head of Investor Relations w CD Projekcie

Laureaci

Nagrodzeni orłami esg

Dr. Miele Cosmed Group

Nagroda została przyznana za działania mające na celu eliminację mikroplastiku z kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Dział R&D spółki opracował nowe formuły mydeł i żeli wolne od mikrocząstek polimerów syntetycznych. Ponadto spółka realizuje inicjatywy w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, m.in. minimalizuje odpady, ponownie wykorzystuje materiały oraz pozyskuje surowce w sposób zrównoważony. Te działania przyczyniają się do redukcji emisji CO2, oszczędności surowców i ochrony zasobów naturalnych, potwierdzając zaangażowanie spółki w ekologiczną odpowiedzialność.

Polenergia

Orzeł ESG został przyznany za przygotowanie dobrowolnego raportu zgodnego z wymagającymi unijnymi standardami ESRS, co stanowi ważny krok w kierunku większej transparentności i odpowiedzialności w sektorze energetycznym. Spółka, jako lider w zakresie zrównoważonego rozwoju, aktywnie promuje najlepsze praktyki oraz dba o ochronę środowiska naturalnego. Przygotowany raport nie tylko spełnia rygorystyczne normy, ale także stanowi inspirację dla innych firm, zachęcając je do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej przyszłości i odpowiedzialnego biznesu.

Wyróżnieni w konkursie

CD Projekt

Został nagrodzony za działania na rzecz pracowników, dialog z pracownikami, system motywacyjny, benefity oraz działania na rzecz rozwoju kobiet w branży gamingowej. Prowadzony przez spółkę dialog z komisją zakładową, a następnie niezależną komisją międzyzakładową, zakłada współpracę z pracownikami dla równowagi między ich interesami a efektywnością firmy. Wyróżniona firma zainicjowała badania nad barierami rozwojowymi kobiet, realizując strategię różnorodności i włączania. Wprowadzono benefity, elastyczne godziny pracy oraz nowy system wynagradzania z programami motywacyjnymi.

Elemental Holding

Wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjne podejście do recyklingu baterii litowo-jonowych, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej popularności urządzeń mobilnych oraz pojazdów elektrycznych. Ze względu na ograniczoną dostępność surowców, takich jak lit, kobalt i nikiel, efektywny recykling pozwala odzyskiwać wartościowe materiały, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Nagroda podkreśla zaangażowanie w innowacje, efektywność operacyjną i dbałość o środowisko, czyniąc ten projekt wzorem do naśladowania w branży.

Gdańsk Transport Company

Nagroda została przyznana za konsekwentną realizację celów i transparentne ujawnianie informacji ESG. Działania firmy na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz promocji zrównoważonego rozwoju zasługują na uznanie. Wprowadzenie kalkulatora emisji spalin w aplikacji AmberOne podnosi świadomość ekologiczną kierowców. Obliczanie śladu węglowego, instalacja paneli fotowoltaicznych i projekty ochrony bioróżnorodności to tylko niektóre z inicjatyw świadczących o odpowiedzialności firmy. Współpraca z gminami potwierdza jej pozycję lidera w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

Inter Cars

Wyróżnienie przyznano za wdrożenie i realizację programu regeneracji części, będącego kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przedsiębiorstwo promuje produkty regenerowane i buduje zaufanie do ich jakości. Współpraca z Lauberem, liderem regeneracji części w Europie Środkowo-Wschodniej, potwierdza zaangażowanie w odpowiedzialną produkcję. W 2023 roku osiągnięto 43-proc. poziom zwrotu rdzeni, co świadczy o skuteczności działań. Regeneracja to korzyści ekonomiczne i realny wkład w ochronę planety.

Solaris Bus & Coach

Wyróżnienie przyznano za promocję technologii wodorowej. Firma jest liderem w produkcji autobusów zero- i niskoemisyjnych, oferując najszerszą gamę pojazdów z napędami alternatywnymi, co wspiera zieloną transformację transportu zbiorowego. Dzięki doświadczeniu i współpracy z klientami dostarcza innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb miast. Od 2014 roku rozwija autobusy wodorowe, których liczba w Europie szybko rośnie. Firma inwestuje także w technologie bateryjne, zrównoważony recykling oraz współpracuje z lokalnymi recyklerami, potwierdzając swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.