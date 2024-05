PGE w drodze od węgla do wiatru

Transformacja energetyczna w Polsce trwa, liczymy na przejęcie aktywów węglowych przez Skarb Państwa. Bardzo byśmy chcieli by skończyło się to nie później niż w przyszłym roku. Konwencjonalną energetykę i wytwarzanie musimy zastąpić wielkoskalowymi farmami morskimi i to będzie docelowo główne źródło - mówi Dariusz Marzec, Prezes Polskiej Grupy Energetycznej.