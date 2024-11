Rynek południowokoreański: jakie są szanse i wyzwania dla polskich firm?

Nie bez znaczenia pozostają także różnice kulturowe, szczególnie widoczne w stylu komunikacji i podejściu do prowadzenia biznesu, które mogą mieć istotny wpływ na budowanie relacji handlowych i sukcesu danego projektu. Jako PAIH staramy się pomóc polskim przedsiębiorcom w znalezieniu ich drogi na rynek koreański.

Jakie są najczęstsze kłopoty na tym rynku?

Wielu polskich przedsiębiorców patrzy na rynek koreański przez pryzmat doświadczeń z Europy, jednak próby przeniesienia europejskich schematów na Półwysep Koreański są często nieskuteczne. Jednocześnie rekomendujemy, aby Korea Południowa nie była pierwszym rynkiem eksportowym – tutejsi importerzy rzadko decydują się na współpracę z firmą, która nie ma doświadczenia na innych rynkach.

Wyzwaniem bywa również komunikacja. Niejednokrotnie nawet pozornie proste wiadomości napisane po angielsku, mogą być różnie interpretowane przez obie strony, co prowadzi do nieporozumień. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez moderowanie tego typu sytuacji i zapobieganie ewentualnym konfliktom. Trafiającym do nas firmom staramy się pomóc i uzbroić w potrzebną wiedzę, również w kwestiach związanych z finansami, ubezpieczeniami czy kredytami, aby ich biznes w Korei Południowej był możliwie bezpieczny a ryzyko jak najmniejsze.

Jak w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie Polski jako lokalizacji dla południowokoreańskich inwestycji?

W ciągu ostatnich 20 lat Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) z sukcesem wsparła ponad 70 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 7,3 mld euro. To stworzyło ponad 30 tys. nowych miejsc pracy w różnych sektorach polskiej gospodarki. Wiele firm koreańskich działa w Polsce i mam tutaj na myśli także mikro i małych przedsiębiorców, jak chociażby restauracje. Rosnący napływ inwestycji koreańskich naturalnie przyciąga też branże hotelarską i gastronomiczną, co znacząco wzbogaca krajobraz gospodarczy Polski. Rozwojowi relacji sprzyjają także bezpośrednie połączenia lotnicze między lotniskiem Incheon a Warszawą, a od niedawna również z Wrocławiem, co stanowi dodatkowy impuls do współpracy biznesowej i turystycznej.

Nasz wizerunek jest także coraz bardziej pozytywny. To efekt wspólnych projektów. Warto wymienić partnerstwo strategiczne między Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) a lotniskiem Incheon pod Seulem. Potem przyszły pierwsze kontrakty w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, które zostały zintensyfikowane w kontekście wojny w Ukrainie.

Reakcja Polski, szczególnie w pierwszej fazie konfliktu Rosji z Ukrainą, odbiła się szerokim echem w Korei Południowej. Pamiętam, jak w tamtym czasie jeden z koreańskich ekspertów stwierdził w radiu, że „spałby spokojniej, gdyby Korea Południowa miała sąsiada takiego jak Polska”. Zeszłoroczna wizyta prezydenta Yoon Suk-yeola w Polsce oraz tegoroczna październikowa wizyta prezydenta RP w Korei Południowej też przyczyniły się do wzmocnienia stosunków dwustronnych.