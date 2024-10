Gdzie polskie firmy mogą inwestować za granicą?

Nie bez znaczenia jest też “bambusowa dyplomacja” tego państwa, która pozwala łączyć dobre stosunki z Zachodem z otwartością na Chiny. Ta giętkość sprawia, że Wietnam odnosi korzyści z polityki China+1 wielu koncernów, polegającej na dywersyfikacji globalnych łańcuchów tak, aby zmniejszyć zależność od Chin. Niektóre polskie firmy już zobaczyły dla siebie możliwość inwestycji na tym rynku.

Samotnym przedstawicielem Ameryk wśród prymusów zmian jest Peru, które znalazło się na 10. miejscu w rankingu.

Co decyduje o sukcesie w tworzeniu otoczenia biznesowego?

Przypadek każdego z analizowanych państw jest nieco inny. EIU przewiduje, że wietnamskie środowisko biznesowe będzie zmieniać się na lepsze w porównaniu z innymi krajami regionu, takimi jak Indonezja i Tajlandia. Kluczowa jest tu odwaga w przystępowaniu do umów o wolnym handlu, ciągle konkurencyjne koszty pracy i szerokie możliwości rozwoju na tym rynku, gdzie prawie stumilionowa populacja dostarcza nie tylko licznych potencjalnych pracowników, ale także w coraz większym stopniu konsumentów.

Pamiętajmy, że Wietnam ciągle rządzony jest przez partię komunistyczną, a polityka gospodarcza nowego przywództwa To Lama nie do końca jest jasna. Dlatego - mimo trwających kampanii antykorupcyjnych - pod względem sprawności rządu i biurokracji państwo to może odstawać od bardziej transparentnych gospodarek regionu.

Kolejnym państwem, które odniosło relatywny sukces dzięki zmianom geopolitycznym, jest Serbia. Największa poprawa wyników Belgradu nastąpiła na początku XXI w., kiedy to dzięki obaleniu reżimu Slobodana Miloszevicia, Serbia wyszła z międzynarodowej izolacji i uwolniła się od sankcji. Na skutek porozumień z UE otrzymała nie tylko środki przedakcesyjne, ale też dostęp do unijnego rynku. W ostatnich latach pożyczki i wsparcie finansowe ze strony Chin doprowadziły zaś do poprawy infrastruktury. W najbliższych latach bliskość UE oraz ściąganie kolejnych inwestycji z Państwa Środka może być kluczem do dalszego powodzenia. Członkostwo w Unii Europejskiej i dostęp do rynku wspólnotowego jest także głównym źródłem sukcesu Rumunii oraz Chorwacji. Ta ostatnia dołączyła ostatnio do porozumienia Schengen oraz strefy euro.

Nieco paradoksalnie, mimo praktycznego zablokowania drogi do pełnego członkostwa Turcja korzysta z możliwości łatwiejszej sprzedaży swoich usług i produktów w UE. Jednak wedle analityków EIU duże znaczenie w poprawie otoczenia biznesowego nad Bosforem miały również reformy edukacji i podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie sprawności państwa w zwalczaniu przestępstw, także tych w domenie cyfrowej.