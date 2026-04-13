Wybory parlamentarne na Węgrzech, które odbyły się w niedzielę 12 kwietnia, wygrała opozycyjna partia Tisza Pétera Magyara, wynika z danych po zliczeniu głosów z 98,93 proc. list krajowych.

Węgrzy chcą wejścia do strefy euro. To także jeden z postulatów zwycięskiej partii Tisza

Zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech może, jak zauważa WNP, zwiększyć szanse na odblokowanie funduszy unijnych dla Budapesztu, a tym samym przyspieszyć wzrost gospodarczy kraju. Rynki już zareagowały na wyniki wyborów znaczącym umocnieniem forinta.

Program polityczny zwycięskiej partii Tisza przewiduje przystąpienie do strefy euro. Pomysł ten, jak przypomina serwis WNP, w ubiegłorocznym sondażu Eurobarometru poparło ponad 70 proc. Węgrów.

Tisza w swoim programie wyborczym zapowiadała głównie reformy antykorupcyjne, prowadzenie polityki proeuropejskiej oraz ograniczenie do 2030 r. deficytu w sektorze finansów publicznych do 3 proc. Ponadto ogłaszała, że w planach nie ma żadnych podwyżek podatków.

„W kampanii była natomiast mowa o wprowadzeniu dla najbogatszych 1-procentowego podatku od wartości aktywów przewyższających 1 mld forintów, który ma być formą rekompensaty dla państwa z tytułu nagromadzonych przez lata dużych strat związanych z korupcją. Z drugiej strony podatek dochodowy dla zarabiających płacę minimalną ma zostać obniżony z 15 do 9 proc., a małe firmy mają zostać objęte preferencjami podatkowymi. Płace w edukacji mają zostać podniesione o 25 proc., a zasiłki macierzyńskie podwojone” – zauważa WNP.

Wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech

Jak wynika z cząstkowych wyników wyborów z godz. 06:40 w poniedziałek 13 kwietnia podanych przez Narodowe Biuro Wyborcze po przeliczeniu głosów z 98,93 proc. list krajowych, Tisza uzyskała 53,07 proc. głosów, Fidesz – 38,43 proc., a Mi Hazánk – 5,83 proc. To natomiast oznacza, że w 199-osobowym węgierskim Zgromadzeniu Narodowym większość konstytucyjną (133 mandaty) może uzyskać formacja Magyara, której przypadnie 138 miejsc. Partia Orbána obsadzi 55 mandatów, a Mi Hazánk – 6 mandatów.