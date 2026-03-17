Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 marca czasu polskiego, a samolot rozbił się w lesie.

Norweski milioner zginął w katastrofie samolotu

Do katastrofy doszło w San Marcos, w południowej Gwatemali. W jej wyniku zginęli 53-letni Harald Stian Undrum, jego 26-letnia ciężarna żona Judith Mazariegos, a także lekarz i lokalny piłkarz, który miał pełnić funkcję pilota, według informacji serwisu Stereo 100, na które powołuje się „Dagbladet”. Serwisowi informacje o śmierci norweskiego milionera i jego żony potwierdziła rodzina tej ostatniej.

Przyczyna katastrofy pozostaje na razie nieznana.

Kim był Harald Stian Undrum, który zginął w katastrofie samolotu w Gwatemali?

Harald Stian Undrum był, jak przypomina „Dagbladet”, szóstym z kolei spadkobiercą po drukarzu Christianie Schibstedzie, założycielu Schibsted. Ten ostatni to norweski koncern mediowy, działający w kilkudziesięciu krajach, w tym przede wszystkim w Szwecji i Norwegii, którego główna siedziba znajduje się w Oslo. Schibsted jest właścicielem m.in. „VG” i „Aftenposten”.