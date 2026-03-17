Nie żyje norweski milioner i jego ciężarna żona. Zginęli w katastrofie samolotu

Norweski milioner, Harald Stian Undrum, zginął w katastrofie samolotu w Gwatemali. Mężczyzna był członkiem rodziny Schibsted, właściela znanych norweskich mediów. O śmierci milionera poinformował norweski dziennik „Dagbladet”.

Publikacja: 17.03.2026 18:56

Do katastrofy samolotu, w której zginął norweski milioner, doszło w Gwatemali / zdjęcie ilustracyjne

Do katastrofy samolotu, w której zginął norweski milioner, doszło w Gwatemali / zdjęcie ilustracyjne

Joanna Kamińska

Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 marca czasu polskiego, a samolot rozbił się w lesie.

Norweski milioner zginął w katastrofie samolotu

Do katastrofy doszło w San Marcos, w południowej Gwatemali. W jej wyniku zginęli 53-letni Harald Stian Undrum, jego 26-letnia ciężarna żona Judith Mazariegos, a także lekarz i lokalny piłkarz, który miał pełnić funkcję pilota, według informacji serwisu Stereo 100, na które powołuje się „Dagbladet”. Serwisowi informacje o śmierci norweskiego milionera i jego żony potwierdziła rodzina tej ostatniej.

Przyczyna katastrofy pozostaje na razie nieznana.

Kim był Harald Stian Undrum, który zginął w katastrofie samolotu w Gwatemali?

Harald Stian Undrum był, jak przypomina „Dagbladet”, szóstym z kolei spadkobiercą po drukarzu Christianie Schibstedzie, założycielu Schibsted. Ten ostatni to norweski koncern mediowy, działający w kilkudziesięciu krajach, w tym przede wszystkim w Szwecji i Norwegii, którego główna siedziba znajduje się w Oslo. Schibsted jest właścicielem m.in. „VG” i „Aftenposten”.

Undrum urodził się w Londynie i został adoptowany przez rodzinę spadkobierców Schibsteda, którzy mieszkali na Snarøya pod Oslo. Majątek Undruma, jak podaje „Dagbladet”, w 2022 r. szacowano na ok. 60 mln koron (ok. 23 mln zł).

Mężczyzna, który zamieszany był w szereg głośnych spraw finansowych, w 2005 r. został skazany za „nieumyślne paserstwo”, a w ubiegłym roku ogłosił bankructwo.

Jak przypomniał „Dagbladet”, Harald Stian Undrum w wywiadzie udzielonym w 2024 r. przyznał, że jego problemy finansowe zaczęły się na początku XXI wieku, gdy chciał pomóc finansowo znanemu maklerowi giełdowemu Thomasowi Øye.

