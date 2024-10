Rynek kryptowalut ożywił się przed wyborami w Stanach Zjednoczonych

Czytaj więcej Kryptowaluty Dlaczego bitcoin przestał grzeszyć? Październik zwykle mu sprzyjał To wyjątkowy okres lidera rankingu walut cyfrowych. Przez 34 sesje jego wartość zmieniała się o mniej niż 5 proc. Dlaczego bitcoin przestał grzeszyć wybujałą zmiennością notowań?

– Ostatnia zwyżka bitcoina jest głównie związana z wyborami prezydenckimi. Trump zyskuje zarówno w sondażach, jak i na rynku bukmacherskim, a mamy też częściowo korzystne dla branży kryptowalut komentarze ze sztabu Kamali Harris – wskazuje Noelle Acheson, autorka newslettera „Crypto Is Macro Now”.

– Czynniki rynkowe i polityczne sprawiły, że mamy do czynienia z mieszanką wyciskania krótkich pozycji, spekulacyjnego pozycjonowania się oraz świeżych napływów kapitału, które sprawiają, że bitcoin osiągnął lokalne szczyty niewidziane do lipca – zwraca uwagę Chris Newhouse, dyrektor działu analiz w firmie Cumberland Labs.

Według danych serwisu Coingecko dzienne obroty na globalnym rynku kryptowalutowym wynosiły w środę po południu 139 mld dolarów. Były więc największe od kwietnia. W marcu przekraczały 245 mld dolarów. Wtedy bitcoin ustanowił rekord ceny na poziomie bliskim 73,8 tys. dolarów.

Sygnał do wejścia na rynek

Z danych agencji Bloomberg wynika, że w poniedziałek do 12 bitcoinowych ETF-ów notowanych na giełdach w USA napłynęło łącznie 556 mln dolarów. Był to największy od czerwca dzienny napływ do tych funduszy. Część analityków spodziewa się, że jeśli notowania bitcoina znów zbliżą się do 70 tys. dolarów, to na rynek napłynie więcej pieniędzy inwestorów.