Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” wystosował w piątek stanowisko w sprawie odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo w szkołach. Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” wystąpił z apelem do rządu i organów samorządu terytorialnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oświaty.

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„Forum-Oświata” pisze o aktach terroryzmu w placówkach oświatowych

„Z wielkim niepokojem obserwujemy kolejne akty terroryzmu skierowane przeciwko uczniom, nauczycielom i pracownikom polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wyrażamy wyrazy serdecznego współczucia wszystkim ofiarom tych bandyckich napaści” – czytamy w stanowisku WZZ „Forum-Oświata”. Podkreślono w nim, że państwo ma bezwzględny obowiązek dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sferze cyfrowej oraz odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty.

„Nauczyciele i pracownicy szkół nie obronią polskich szkół przed terrorystami i bandytami” – wskazał Zarząd Krajowy WZZ „Forum-Oświata”.

Oświatowa Solidarność: nie można przerzucać odpowiedzialności na dyrektorów szkół i nauczycieli

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” zaapelował o podjęcie natychmiastowych, skoordynowanych i zdecydowanych działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty.

„Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym – przestrzenią zdobywania wiedzy, wychowania, rozwoju i budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Nie może stawać się miejscem, w którym uczniowie i pracownicy obawiają się o własne zdrowie i życie” – napisano w apelu. Dodano, że bezpieczeństwo społeczności szkolnej nie jest przywilejem ani postulatem, który można odkładać na później.

„Konieczne jest zarówno natychmiastowe ograniczenie istniejących zagrożeń, jak i stworzenie trwałego, systemowego modelu bezpieczeństwa szkoły, uwzględniającego rzeczywiste potrzeby uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników” – wskazano.

Solidarność zaapelowała o podjęcie natychmiastowych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych, w szczególności poprzez przeprowadzenie oceny aktualnych zagrożeń, weryfikację obowiązujących procedur, sprawdzenie przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie skutecznej współpracy szkół ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wskazała na konieczność zapewnienia szkołom realnego wsparcia organizacyjnego, kadrowego i finansowego w zakresie ochrony uczniów i pracowników. „Nie można przerzucać odpowiedzialności za rozwiązywanie wszystkich problemów na dyrektorów szkół i nauczycieli, bez zapewnienia im niezbędnych narzędzi” – zaznaczyła oświatowa Solidarność.

Postuluje też m.in. wzmocnienie współpracy między szkołami, samorządami, administracją rządową, policją, służbami ratunkowymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci i młodzieży, a także przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu bezpieczeństwa w oświacie, obejmującego zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i przeciwdziałanie przemocy, agresji, zastraszaniu, cyberprzemocy oraz innym zjawiskom zagrażającym zdrowiu i życiu członków społeczności szkolnej.

Odbudować kulturę szacunku w szkole, wzmocnić autorytet nauczyciela

„Forum-Oświata” wskazało na konieczność niezwłocznego podjęcia skutecznych działań eliminujących cyfrowe zagrożenie dzieci i młodzieży oraz przywrócenia naturalnej równowagi pomiędzy prawami a obowiązkami rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Postuluje też wyposażenie nauczycieli i pracowników szkół w narzędzia skutecznego egzekwowania od uczniów ich obowiązków uczniowskich i odejście od ideologizacji procesu kształcenia i wychowania w polskich szkołach.

„Żądamy od władz publicznych skutecznych rozwiązań wspierających nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przypominamy, że to rodzice odpowiadają za wychowanie dzieci i młodzieży oraz przekazywanie im wzorców właściwych zachowań społecznych. Szkoła pełni jedynie funkcję wspierającą ich w tym procesie” – czytamy w stanowisku Forum.

Oświatowa Solidarność opowiedziała się za zapewnieniem stałego dostępu do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, a także rozwijaniem działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz za wzmocnieniem pozycji i autorytetu nauczyciela, odbudową kultury szacunku w szkole.

„Nauczyciele i pracownicy oświaty nie mogą pozostawać bez odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego i prawnego w sytuacjach, w których zagrożone jest ich bezpieczeństwo. Powinni być wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im reagować zdecydowanie i bez konsekwencji, jeżeli jest to uzasadnione, na wszystkie oznaki agresji i zagrożeń. Prawo do prywatności i godności ucznia nie może uniemożliwiać podjęcia zdecydowanych działań w ochronie i obronie społeczności szkolnej, a także nie może być dobrem większym niż dobro innych” – wskazała oświatowa Solidarność.

Rząd: służby monitorują sytuację, będą treningi na wypadek sytuacji kryzysowej

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerą do transmisji nagrania, pojawiły się pogłoski o rzekomym challenge’u wśród uczniów. W piątek na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński uspokajał, że nie ma twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje były ze sobą powiązane. Przekazał, że do godziny 12.00 skontrolowano 15 tys. szkół. W akcję zaangażowanych było 24 tys. policjantów. Zatrzymano 19 osób. Działania będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Szef MSWiA przekazał też, że CBZC we współpracy z ABW monitoruje sytuację w internecie. Podkreślił, że po przeanalizowaniu wszystkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone, nie potwierdzają się informacje na temat challenge'u czy wyzwania.

Z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w piątek zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Najwięcej, bo 45, w woj. mazowieckim, 9 w woj. kujawsko-pomorskim, 3 w woj. świętokrzyskim i po jednej w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Zaznaczyła, że nie była to odgórna decyzja MEN, lecz decyzje organów prowadzących szkoły, czyli samorządów, czasem na wniosek dyrektora szkoły. Dodała, że część szkół oferowała zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nowacka zapowiedziała zwiększenie częstotliwości „ćwiczeń dotyczących różnych sytuacji kryzysowych” do co najmniej jednego treningu na półrocze. Będą one uczyć prawidłowych zachowań nie tylko w sytuacji pożaru, ale również na wypadek alarmu dronowego czy wkroczenia napastnika do szkoły.