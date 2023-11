Mamy m.in. 427 ukraińskich uczniów w liceach plastycznych, 61 w baletowych i 285 w szkołach muzycznych. Niemal 8,5 tys. uczęszcza do szkół branżowych, a 112 uczniów kształci się w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Najwięcej uczniów z Ukrainy jest w Mazowieckiem – ponad 31 600, potem w Śląskiem – 20,4 tys. i prawie 19 tys. w Wielkopolsce oraz 15,6 tys. w Małopolsce. Co ciekawe, na Śląsku czy Opolszczyźnie z nauki języka polskiego korzysta prawie co drugi uczeń z Ukrainy, ale już w Małopolsce – co siódmy, a na Mazowszu czy w Lubelskiem – co trzeci.

Niemal co trzecie ukraińskie dziecko, które przyjechało do naszego kraju po wybuchu wojny, korzysta z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – to aż 66 834 – wynika z rządowych danych, które poznała „Rzeczpospolita”.

Dziecko w szarej strefie

– Bardzo się cieszę, że w końcu rząd zdecydował się policzyć, ilu tak naprawdę mamy ukraińskich uczniów w polskiej szkole, bo bez względu na to, czy przyjechali przed czy po inwazji Rosji, są to uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi nam dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacji pozarządowej, która bada uczniów ukraińskich w polskiej szkole.

Dr Witkowski apeluje, by nowy rząd zajął się w końcu ukraińskimi dziećmi, które nie są w systemie. – Są w tzw. szarej strefie. To znaczy są w Polsce, ale do polskiej szkoły nie chodzą. Teoretycznie uczą się w systemie zdalnym w Ukrainie, ale nikt tego nie sprawdza – w praktyce nie wiemy, kto korzysta z tej formy edukacji zdalnej, a kto w ogóle przestał się uczyć. Chciałbym, by nowy rząd wziął za nich odpowiedzialność, bo dotychczas słyszeliśmy od ministra edukacji, że to problem Ukrainy – dodaje dr Witkowski.