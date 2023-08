Rekrutacja do liceum jak maraton. Wielu uczniów nadal szuka miejsc

Choć od zakończenia roku szkolnego minęło już pięć tygodni, a od egzaminów ósmoklasisty przeszło dwa miesiące, wciąż wielu uczniów nie wie, gdzie po wakacjach będzie kontynuowało naukę. Rekrutacja do szkół średnich ruszyła z początkiem lipca, ale wciąż się nie zakończyła. Aktualnie jest to etap rekrutacji uzupełniającej. Wyjątkowo trudnej, bo z uwagi na zawirowania w systemie oświaty w tym roku do szkół średnich idzie 1,5 rocznika. To przeszło pół miliona dzieci.

Więcej dzieci niż miejsc

Do środy 2 sierpnia szanse na znalezienie dla siebie miejsca nauki miały dzieci w Warszawie. W stolicy był to problem, bo na lodzie pozostało 4500 osób. Ile z nich pójdzie do szkoły z przypadku – tego raczej nie da się policzyć. Faktem jest, że w tym roku progi do liceów były wyjątkowo wysokie. I te dzieci, które w poprzednich latach mogłyby się dostać do ogólniaków, dziś lądują w branżówkach. Może i jest to dobre dla rynku pracy i po myśli obecnej władzy, ale raczej w kontrze do marzeń, oczekiwań i życiowych planów nastolatków.

Warszawa to niejedyne miasto, w którym są dzieci, które nie dostały się nigdzie – choć skala jest tu największa. Na przykład w Gdańsku „bez przydziału” zostało 874 uczniów, we Wrocławiu – 1,1 tys., w Bydgoszczy – 531, w Krakowie – 1761.

Miasta tłumaczą się, że przygotowanych miejsc dla ósmoklasistów okazało się za mało, bo o przyjęcie do szkół w dużych miastach starają się także dzieci mieszkające w ościennych gminach. W Gdańsku co trzecie dziecko podlegające rekrutacji było z innej gminy. W Warszawie ósmą klasę skończyło w tym roku 26,6 tys. uczniów, a w rekrutacji wzięło udział 32 900 osób. Władze stolicy apelowały do włodarzy innych gmin, by te przygotowały w podległych im placówkach więcej miejsc.