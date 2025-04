- jego dane nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (RSPTS) lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze;

- nie był prawomocnie skazany m.in. za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstw przeciwko wolności; przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstw przeciwko rodzinie i opiece;

- nie ma obowiązku stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Wolontariusze i studenci nie zapłacą za wydanie zaświadczenia

Projekt nowelizacji nakłada także nowe obowiązki na pracodawców, ponieważ pracodawca lub inny organizator aktywności będzie musiał poinformować osobę, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do działalności, np. wolontariackiej, że będzie musiał sprawdzić czy figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (RSPTS) lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Dobre informacje czekają natomiast na wolontariuszy i studentów odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, zostaną oni zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z rejestru.