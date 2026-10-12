Trump ogłosił 11 października we wpisie na platformie Truth Social, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Określił to jako „energetyczne zawieszenie broni”. W reakcji na ten wpis Zełenski przyznał w rozmowie z portalem Axios, że jest to dla niego zaskoczeniem. Dodał jednak, że Ukraina zaakceptuje rozejm, jeśli Trump wynegocjował go z Putinem.

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Axios wyjaśnił później, że rozejm ogłoszony przez Trumpa dotyczył wyłącznie zaprzestania przez Rosję i Ukrainę ataków na swoje rafinerie. Jednak Ukraińcy uważają układ za jednostronny, ponieważ Ukraina ma tylko jedną, nie w pełni sprawną rafinerię w Kremeńczuku, podczas gdy Rosja ma dużą sieć rafinerii, a zyski ze sprzedaży ropy i paliwa są dla niej ważnym źródłem wpływów do budżetu.

Mark Carney popiera „rozejm energetyczny” i apeluje do Rosji, by go przestrzegała

„Nowy rozejm energetyczny negocjowany przez prezydenta Trumpa między Rosją a Ukrainą ma potencjał, by znacząco deeskalować wojnę i chronić tysiące cywilów (…) Kanada wzywa Rosję do dotrzymania tego porozumienia” – napisał Carney w serwisie X po rozmowie z prezydentami USA i Ukrainy.

Jednocześnie Carney zaapelował do Rosji, aby ta przestrzegała porozumienia o nieatakowaniu infrastruktury energetycznej i dodał, że jego kraj będzie nadal współpracował z sojusznikami, by osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie i w Europie.

Ze streszczenia rozmowy opublikowanego przez biuro premiera Kanady wynika, że szef kanadyjskiego rządu podkreślił, iż konieczne jest, by ataki na infrastrukturę energetyczną i ludność cywilną niezwłocznie się zakończyły i zapewnił, że Kanada „nadal będzie wspierać sojuszników w pomocy dla obrony Ukrainy i jej obywateli”.

Z komunikatu wynika także, że Carney rozmawiał z Trumpem również o eksporcie ropy i oleju naftowego z Kanady do USA. Premier Kanady miał zapewnić prezydenta USA, że jego kraj będzie „maksymalizować swój eksport ropy i diesla do USA, którego skala już przekracza znacząco milion baryłek diesla dziennie”.

Mark Carney rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Porozumienie USA z Rosją ws. dostaw diesla uznał za „idące w przeciwnym kierunku” niż wysiłki Kanady

Wcześniej premier Kanady rozmawiał z Zełenskim o porozumieniu amerykańsko-rosyjskim dotyczącym dostaw diesla z Rosji do USA. „Premier powiedział wprost, że to porozumienie idzie w przeciwnym kierunku niż wysiłki Ukrainy, Kanady i naszych sojuszników na rzecz pokoju i stabilności w Europie. Dostarczy dodatkowych dochodów Rosji i pomoże jej finansować nielegalną, nieusprawiedliwioną wojnę przeciw Ukrainie” – czytamy w streszczeniu rozmowy Carneya z Zełenskim. Z komunikatu wynika, że Carney zobowiązał się również do utrzymania przez Kanadę wprowadzonych wcześniej 3,5 tys. sankcji przeciw Rosji, a w razie konieczności jest w stanie zwiększyć presję poprzez sankcje.

W komunikatach streszczających rozmowy pojawia się widoczna różnica. Streszczenie rozmowy premiera Kanady z prezydentem Ukrainy zawiera formułę mówiącą o tym, że obaj politycy „uzgodnili, że pozostaną w bliskim kontakcie”. W streszczeniu rozmowy Carneya z Trumpem takiego akapitu brak.