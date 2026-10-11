Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w niedzielę propozycję ograniczenia ataków na obiekty energetyczne. Zadeklarował gotowość do wstrzymania uderzeń na rosyjskie rafinerie, pod warunkiem że Moskwa zaprzestanie niszczenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

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„Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami” – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Wstrzymania ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie domaga się od władz w Kijowie prezydent USA Donald Trump. Ukraiński przywódca uzależnia jednak taką decyzję od analogicznych działań Rosji.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. W Zaporożu zginęły 23 osoby, w tym czworo dzieci

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zakończyła się akcja poszukiwawczo-ratownicza po rosyjskim ataku na Zaporoże. Według przekazanych przez niego informacji w sobotę zginęły tam 23 osoby, w tym czworo dzieci.

„Dziękuję wszystkim naszym służbom ratunkowym, które zawsze są przy naszych ludziach i usuwają skutki brutalnych rosyjskich ataków. Dopiero dziś rano zakończyły się działania poszukiwawczo-ratownicze w Zaporożu, gdzie Rosja zabiła 23 osoby, w tym czworo dzieci” – napisał prezydent Ukrainy.

Rosyjskie wojska kontynuowały również uderzenia na inne ukraińskie miasta. W Charkowie zaatakowana została placówka medyczna, a w nocy celem ostrzałów były budynki mieszkalne, infrastruktura cywilna oraz obiekty energetyczne.

W niedzielę rano Rosjanie uderzyli także w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Słowiańsku. Jedna z klatek schodowych została całkowicie zniszczona. Zełenski przekazał, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Ukraiński prezydent przedstawił również skalę rosyjskich nalotów z ostatniego tygodnia. Według niego Rosja wykorzystała około 1450 bomb lotniczych, 75 pocisków rakietowych różnych typów oraz ponad 1640 dronów uderzeniowych. Około 60 proc. użytych bezzałogowców miało napęd odrzutowy.

Wołodymyr Zełenski zapowiada rozmowy z europejskimi przywódcami o pomocy wojskowej

Na niedzielę Wołodymyr Zełenski zapowiedział rozmowy telefoniczne z przywódcami państw europejskich. Jednym z głównych tematów ma być zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym przygotowanie kolejnych pakietów wsparcia obronnego.

Ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów niemal codziennie koordynuje działania z europejskimi partnerami. Wskazał jednocześnie, że ograniczenie ataków na infrastrukturę energetyczną byłoby możliwe już teraz, gdyby zdecydowała się na to Rosja.

„Rzeczywistą przyczyną wojny w Europie jest Rosja i tylko ona. Już dziś można rzeczywiście powstrzymać ataki na energetykę, ale Putin nie chce tego zrobić” – napisał Wołodymyr Zełenski.