Według doniesień, Kallas miała wypowiedzieć tę uwagę podczas majowej podróży do Meksyku, gdzie spotkała się z wysokimi rangą przedstawicielami meksykańskiego rządu. Miało to być częścią działań UE mających na celu zacieśnienie współpracy z Ameryką Łacińską. Wypowiedź Kallas padła za zamkniętymi drzwiami i nie była oficjalna.

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Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar poinformował wcześniej w czwartek, że postanowił zerwać wszelkie kontakty z Kallas. „Do tej pory nie zaprzeczyła, nie udzieliła wyjaśnień ani nie odpowiedziała na to poważne oświadczenie” – napisał Sa’ar w mediach społecznościowych. „Dlatego jako minister spraw zagranicznych Państwa Izrael nie mam innego wyboru, jak zerwać wszelkie kontakty z panią Kallas, dopóki nie wycofa oskarżenia, które skierowała pod adresem państwa żydowskiego” – dodał.

Kaja Kallas: odsyłam do oficjalnych wypowiedzi

W odpowiedzi Kallas, była premier Estonii, stwierdziła, że ceni sobie „dialog i zaangażowanie” z Izraelem i że UE nadal jest zaangażowana w „konstruktywne stosunki”, ale nie wspomniała o rzekomym komentarzu na temat apartheidu, który Sa’ar podchwycił.

Stwierdziła też, że „znane są dziesiątki, jeśli nie setki” jej publicznych wypowiedzi na temat Izraela i Strefy Gazy i że reprezentują one oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Jak zauważyła, w tej sytuacji został jej wytknięty komentarz, który padł za zamkniętymi drzwiami. – Nie zamierzam dać się wciągnąć w pułapkę komentowania czegokolwiek, co zostało lub nie zostało powiedziane za zamkniętymi drzwiami – stwierdziła Kallas, dodając że widziała już wcześniej wiele podobnych przypadków i że zdaje sobie sprawę z tego, iż prawdopodobnie będzie o to teraz „pytana co tydzień”.

„Szanowny Gideonie, jak wiesz, Unię Europejską i Izrael wiele łączy. Cenię naszą wymianę zdań i zaangażowanie, i jestem otwarta na kontynuowanie tego w tym samym duchu, z szacunkiem i konstruktywnie. Dialog jest fundamentem dyplomacji, zwłaszcza gdy pojawiają się różnice. Unia Europejska zawsze jest zaangażowana w konstruktywne relacje z Izraelem” – napisała Kallas, zwracając się do Sa'ara.

„Aby przynieść pokój na Bliski Wschód, rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje jedyną realną drogą. Unia Europejska potępiła nielegalne izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu, które coraz bardziej utrudniają osiągnięcie tego celu. To jest stanowisko Unii Europejskiej” – napisała.

Jak przypomniała agencja Reutera, w maju UE nałożyła sankcje na trzy osoby i cztery podmioty, które, jak stwierdziła, były odpowiedzialne za „poważne i systematyczne naruszenia praw człowieka wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu”. Sa'ar oświadczył wówczas, że Izrael stanowczo odrzuca tę decyzję.

UE krytykowała również postępowanie Izraela w wojnie w Strefie Gazy, potwierdzając jednocześnie jego prawo do obrony. 27 państw członkowskich bloku nie ma jednolitego stanowiska. Niektóre z nich są bardzo krytyczne wobec Izraela, a inne utrzymują z nim bliskie stosunki – podkreśliła agencja.

Co to jest „rozwiązanie dwupaństwowe”?

„Rozwiązanie dwupaństwowe” to propozycja utworzenia dwóch suwerennych, demokratycznych państw na obszarze byłego Mandatu Palestyny. Stolicą obu państw miałaby być Jerozolima.

We wrześniu 142 kraje zagłosowały za rozwiązaniem dwupaństwowym w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Izrael, Argentyna, Węgry, Mikronezja, Nauru, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Tonga i Stany Zjednoczone zagłosowały przeciwko, a 12 państw wstrzymało się od głosu.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się po atakach Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., w których zginęło około 1200 osób, a około 250 zostało wziętych za zakładników w Strefie Gazy. Rząd Izraela odpowiedział atakiem powietrznym i inwazją lądową na terytorium, które, jak twierdzi, ma na celu zniszczenie Hamasu. Ministerstwo zdrowia Gazy podaje, że w wyniku konfliktu zginęło około 73 000 osób.