Stała obecność wojsk USA w Polsce ma nas kosztować nawet kilkanaście miliardów złotych
Zalewski był pytany 18 czerwca rano w TOK FM, ile potencjalnie będzie kosztować budowa stałej bazy wojsk amerykańskich, która może powstać w Polsce. – Kilka miliardów, kilkanaście miliardów złotych – odparł.
Dopytywany, czy znajdą się na to pieniądze, powiedział, że chociaż rząd „odziedziczył budżet w takim stanie, w jakim odziedziczył po marnotrawnych rządach pana premiera Morawieckiego”, to „na bezpieczeństwo pieniądze będą i świadoma tego jest Rada Ministrów, pan premier Tusk, który bardzo silnie poparł pana premiera Kosiniaka-Kamysza”.
W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby „szybko, to znaczy w ciągu kilku, kilkunastu tygodni, zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie w Polsce się znajdą w oparciu właśnie o stałą bazę”. Dodał, że planem rządu jest, aby budowa „miasteczka” dla Amerykanów ruszyła jeszcze w tym roku.
– Stałe bazy są ważne, dlatego, że zmieniają przekaz strategiczny dla naszego głównego adwersarza, którym jest Rosja. Stałe bazy oznaczają głębokie zaangażowanie Amerykanów w obronę Polski, dlatego, że Amerykanie w Polsce mają swoje interesy i chcą Polski bronić. To jest ten przekaz, który uzyskamy dzięki stałym bazom – podkreślił Zalewski. Dodał, że Amerykanie broniliby wtedy „olbrzymich interesów gospodarczych”, w tym przemysłu zbrojeniowego, a także już niedługo – jak zaznaczył – przemysłu związanego z technologią jądrową.
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Zalewski, zapytany, czy ewentualna stała baza Amerykanów będzie nazywać się Fort Trump, odpowiedział, że „to świetna nazwa”. – Nam chodzi o to, żeby to była stała obecność w Polsce. Fort Trump to świetna nazwa – powtórzył jeszcze raz wiceszef resortu obrony.
Rząd przyjął 16 czerwca uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski. Uchwała ma umożliwić rozpoczęcie wstępnych działań w tej sprawie, m.in. prowadzenie konsultacji i uzgodnień ze stroną amerykańską oraz przygotowanie propozycji dotyczących lokalizacji bazy, niezbędnej infrastruktury, kosztów przedsięwzięcia i źródeł jego finansowania.
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Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie (Nawrocki przyjechał do USA zaproszony na obchody 80. urodzin Donalda Trumpa). Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz poinformował, że Donald Trump potwierdził „zobowiązanie sojusznicze”, w tym potwierdzenie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, zapewnienie, że planowane redukcje obecności amerykańskiej w Europie Zachodniej nie dotkną Polski, a także podtrzymał publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.
Przydacz zapowiedział też, że prezydent Karol Nawrocki zaprosi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków w tej sprawie. Na początku czerwca minister obrony narodowej poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
Doradca szefa MON Maciej Samsonowicz poinformował 17 czerwca wieczorem, że podczas rozmów prowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez przedstawicieli MON z Pentagonem poruszono m.in. temat propozycji utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce. „Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest nie tylko położenie geostrategiczne Polski, ale również możliwość budowy nowoczesnej infrastruktury wojskowej wykorzystującej w przyszłości najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym niezależne źródła energii takie jak SMR (małe jądrowe reaktory modułowe – PAP)” – napisał.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą – konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r.
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