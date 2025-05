Norweski rząd w przygotowanej strategii bezpieczeństwa poinformował, że w czasie gdy członkostwo w NATO pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa kraju, to jednak zmiany w polityce USA w zakresie polityki gospodarczej i polityki bezpieczeństwa uczyniły więzi transatlantyckie „mniej przewidywalnymi”.



Norwegia stawia na budowę relacji w zakresie bezpieczeństwa m.in. z Polską

„Relacje między USA a Europą zmieniły się... Niekonwencjonalna i konfrontacyjna polityka (USA), w której widać duże zmiany w zakresie polityki gospodarczej, jest źródłem znaczącej niepewności w relacjach transatlantyckich” - czytamy w dokumencie opracowanym przez norweski rząd.



„Dalsza szeroka obecność wojskowa w Europie nie jest gwarantowana” - ocenia norweski rząd. Reuters zauważa, że jest to poważny zwrot w polityce kraju, który należał do państw-założycieli NATO i który należał do państw kładących największy nacisk na silne więzi transatlantyckie.



Z nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Norwegii wynika, że kraj nadal pozostaje zaangażowany w budowanie relacji z USA, ale jednocześnie dokonuje zmiany w priorytetach i poświęci więcej czasu na pogłębianie więzi z europejskimi państwami.