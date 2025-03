Grożą nam atakiem, co uważamy za mało prawdopodobne, ale jeśli się tego dopuszczą, z pewnością dojdzie do silnego odwetu Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu

- Wrogość ze strony USA i Izraela (wobec Iranu) była zawsze… Grożą nam atakiem, co uważamy za mało prawdopodobne, ale jeśli się tego dopuszczą, z pewnością dojdzie do silnego odwetu – ostrzegł najwyższy przywódca duchowy Iranu Ali Chamenei.

- A jeśli myślą o wywołaniu zamieszek w kraju, jak miało to miejsce w poprzednich latach, obywatele Iranu sami się nimi zajmą - dodał. Władze Iranu oskarżają Zachód o inspirowanie masowych protestów, do których doszło w całym kraju w drugiej połowie 2022 i w 2023 roku, po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Młoda Iranka kurdyjskiego pochodzenia zmarła w niejasnych okolicznościach po zatrzymaniu jej w Teheranie przez tzw. policję moralności za to, że Amini nie miała w odpowiedni sposób zakrytych włosów, gdy znajdowała się w miejscu publicznym. Według władz w Teheranie Zachód miał też stać za protestami przeciwko wzrostowi cen paliwa w Iranie, do których doszło w 2019 roku.

Rzecznik MSZ Iranu: Przemoc rodzi przemoc, pokój rodzi pokój

„Otwarta groźba „bombardowania” Iranu ze strony głowy państwa to szokujący afront dla samej istoty pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” – napisał w serwisie X rzecznik MSZ Iranu Esmaeil Baghaei. „Przemoc rodzi przemoc, pokój rodzi pokój. USA mogą wybrać kierunek i ponieść konsekwencje" – dodał.

Zachód obawia się, że po odejściu USA od porozumienia nuklearnego i po wznowieniu przez Iran wzbogacania uranu, Teheran może w przyszłości wejść w posiadanie broni atomowej. Teheran twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy.