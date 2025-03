Nie jest jasne, jakie dokładnie żądania zawarła Moskwa na przekazanej Amerykanom liście podobnie jak nie jest jasne, czy Rosja chce zaangażować się w rozmowy pokojowe przed akceptacją żądań. Przedstawiciele USA i Rosji mieli omawiać przedstawione przez Rosję żądania w ciągu ostatnich trzech tygodni.



Czego żądała Rosja od Ukrainy i od NATO?

Źródła agencji Reutera twierdzą, że warunki, jakie stawia Kreml obejmują szeroki zakres spraw i są zbliżone do warunków przedstawianych wcześniej Ukrainie, USA i NATO.



Rosja żądała wcześniej, by wykluczyć możliwość wejścia Ukrainy do NATO, nie rozmieszczać żadnych zagranicznych sił na Ukrainie oraz by uznać aneksję Krymu i czterech obwodów Ukrainy (donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego) przez Rosję - przypomina Reuters.



Ponadto na liście żądań Rosji pojawiało się powstrzymanie ekspansji NATO na wschód. Przed wybuchem wojny Rosja żądała m.in. wycofania wojsk i infrastruktury NATO z krajów, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. z Polski.