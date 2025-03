Co Ukraina chce osiągnąć w Dżuddzie? Oto nieoficjalne doniesienia

Choć ukraińska delegacja już jest w Dżuddzie, właściwe negocjacje mają rozpocząć się 11 marca. W rozmowach weźmie udział czterech przedstawicieli Ukrainy: szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umerow i Pawło Palisa, zastępca szefa kancelarii prezydenta.

Reklama

„Financial Times” twierdzi, że jednym z celów ukraińskiej delegacji jest przekonanie delegacji amerykańskiej, że Ukraina rzeczywiście chce zakończenia wojny z Rosją.

Pierwsze spotkanie od czasu kłótni Trumpa z Zełenskim w Białym Domu

Agencje AFP i AP przypominają, że będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych od czasu kłótni prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. I to właśnie spotkanie – jak mówi w rozmowie z „FT” Wołodymyr Fesenko, analityk polityczny z Kijowa - zmusiło rząd w Kijowie do modyfikacji stanowiska. - Teraz najważniejsze jest znormalizowanie stosunków z USA. Jeśli wcześniej plan zakładał najpierw uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, a następnie naciskanie na zawieszenie broni, to teraz jest oczywiste, że nie stanie się to w tej kolejności – powiedział Fesenko.

Oto priorytet Ukrainy

Naprawa stosunków z Waszyngtonem jest przez ukraińskich negocjatorów traktowana priorytetowo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na cofnięcie przez Stany Zjednoczone decyzji o wstrzymaniu dostaw broni i zamrożeniu wymiany informacji wywiadowczych – donosi brytyjski dziennik.