Dr Kędzierski dodał, że jeśli takie odczytanie intencji Trumpa jest prawidłowe oznaczałoby to, że prezydent USA i jego administracja „pogodzili się, że nie będą odgrywali roli globalnego hegemona” i że „chcą wycofać się nie tylko z Europy, ale można to też odczytywać tak, że Ameryka nie jest specjalnie zainteresowana utrzymywaniem amerykańskiego ładu na Pacyfiku”.

- Jeżeli tak jest, jeżeli faktycznie Amerykanie chcą skupić się na tej półkuli zachodniej, na tym najbliższym otoczeniu Stanów Zjednoczonych, i stąd tak dużo mowy o Kanale Panamskim, o Grenlandii, to może oznaczać, że - i to jest pewnie najbardziej kontrowersyjna teza, pod którą ja bym się nie podpisał - takie sojusze jak NATO w zasadzie przestały istnieć. To znaczy one formalnie jeszcze istnieją, natomiast one istnieją tylko, o ile gwarancje, które są w nich zapisane, są wiarygodne – dodał.

Ekspert podkreślił, że to oznaczałoby „załamanie się całej architektury bezpieczeństwa budowanej od 1945 roku”.

Dr Marcin Kędzierski: Donald Trump chce zakończyć wojnę na Ukrainie, niezależnie od tego, na jakich warunkach

Zdaniem dr Kędzierskiego Ukraina w polityce zagranicznej Trumpa „stała się zakładnikiem” agendy wewnętrznej amerykańskiej administracji. – Donald Trump wybrał w kampanii jako swojego przeciwnika Joe Bidena. I wybrał akurat wątek ukraiński jako ten, który miałby pokazywać esencję tego, czym są amerykańskie elity. Jeżeli pokazuje się, że dzisiaj amerykański lud cierpi niedostatek, to odpowiedzialność za to ponoszą elity. I w tym konkretnym przypadku odpowiedzialność za to ponosi zaangażowanie amerykańskie w wojnę na Ukrainie. To nie ma znaczenia, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo pamiętajmy, że te miliardy dolarów, które szły na pomoc dla Ukrainy, de facto zasilało amerykańskie fabryki uzbrojenia i trafiały ostatecznie do amerykańskich robotników – zauważył gość podcastu.