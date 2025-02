- Najważniejsze jest, że prezydent (Donald Trump) mówił o determinacji, aby wojnę zakończyć, aby położyć kres zabijaniu i zniszczeniu, które mają miejsce, gdy wojna trwa – zaznaczył Waltz. To co dzieje się na Ukrainie jest nie do przyjęcia i nie leży w interesie żadnej ze stron, z pewnością nie jest w interesie USA i Europy - dodał.

Prezydent uznał, że nie do przyjęcia jest niekończąca się wojna w Europie, która stała się de facto maszynką do mięsa dla obu stron Mike Waltz, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego

Waltz zwrócił uwagę, że „prezydent Trump jest gotów działać szybko”. - Będziemy utrzymywać takie tempo, nie tylko w kwestii wojny, ale też w kwestii dalszych relacji - zapowiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA.

- Istotne jest, że zaczęliśmy proces. Prezydent uznał, że nie do przyjęcia jest niekończąca się wojna w Europie, która stała się de facto maszynką do mięsa dla obu stron – mówił też Waltz. - Przez kilka miesięcy prezydent Trump zdołał przesunąć cały globalny dyskurs ze stwierdzenia „jeśli wojna się zakończy” na „kiedy wojna się zakończy”. Tylko Trump był w stanie to zrobić - zauważył.



Czy sankcje wobec Rosji zostaną zniesione? Marco Rubio: Muszą być ustępstwa ze wszystkich stron

To samo przekonanie o tym, że tylko Trump jest w stanie doprowadzić do zawarcia pokoju na Ukrainie, wyraził Macro Rubio.

- Aby konflikt się zakończył, wszyscy zaangażowani w konflikt muszą być w stanie to przyjąć. Celem dzisiejszego spotkania jest rozwinięcie rozmowy (telefonicznej) Trumpa z Putinem i otworzenie linii komunikacji, dziś mamy pierwszy krok w długiej i trudnej podróży, ale bardzo ważnej – mówił sekretarz stanu USA. - Prezydent chce działać, bardzo mocno nas naciska, idziemy bardzo szybko, by spełnić obietnicę złożoną Amerykanom, którzy wybierali go na prezydenta – dodał.