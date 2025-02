Donald Trump chce wywrzeć „maksymalną presję” ekonomiczną na Iran

Prezydent USA nakazał misji Stanów Zjednoczonych przy ONZ podjęcie działań wraz z sojusznikami, by „zakończyć znoszenie międzynarodowych sankcji wobec Iranu” na mocy porozumienia nuklearnego z 2015 roku, od którego Trump, w czasie pierwszej kadencji, jednostronnie odstąpił. Wielka Brytania, Francja i Niemcy w grudniu na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie wykluczyły przywrócenia sankcji wobec Iranu, by uniemożliwić Teheranowi pozyskanie broni atomowej. Porozumienie z 2015 roku przewidywało zniesienie sankcji w zamian za zrzeczenie się przez Iran dążenia do uzyskania broni atomowej. Teheran do dziś przekonuje, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy.



Donald Trump oskarżył administrację byłego prezydenta USA Joe Bidena o to, że ta nie była w stanie skutecznie egzekwować sankcji dotyczących eksportu irańskiej ropy

Memorandum Trumpa wzywa Departament Skarbu USA do wywarcia „maksymalnej presji” ekonomicznej na Iran, w tym poprzez sankcje i podjęcie działań wobec tych, którzy łamią nałożone sankcje.



Ponadto Departament Stanu i Departament Skarbu mają rozpocząć działania, których celem będzie „zmniejszenie eksportu ropy z Iranu do zera”. Informacja o tym, że Trump zamierza podpisać memorandum doprowadziła do wzrostu ceny paliwa w USA.



W 2023 roku Iran miał zarobić na eksporcie ropy 53 mld dolarów, a rok wcześniej 54 mld dolarów – wynika z szacunków amerykańskiej agencji statystycznej zajmującej się danymi na temat energii (U.S. Energy Information Administration). Irańską ropę kupują przede wszystkim chińskie firmy, ponieważ Chiny nie uznają sankcji USA wobec Iranu.