Baerbock ostrzega, że takie działanie doprowadzi do utraty zaufania do Niemiec ze strony europejskich sojuszników.



- Nie może ono znów ucierpieć przez zwłokę, która może wywołać obawy innych krajów, czy Niemcy je wesprą - wyjaśniła.



Annalena Baerbock, szefowa MSZ Niemiec: Musimy stale wydawać 2 proc. PKB na obronność

Szefowa MSZ Niemiec skrytykowała również poprzednie niemieckie rządy za to, że ignorowały sygnały wskazujące na agresywne zamiary Kremla. Baerbock szczególnie ostro skrytykowała CDU pod wodzą Angeli Merkel i SPD współrządzącą Niemcami w koalicji z CDU – za budowę gazociągu Nord Stream 2.



- Nord Stream 2 nigdy nie był czysto ekonomicznym projektem – pomimo tego, w co CDU i SPD długo chciały wierzyć - nie ma przypadku w tym, że podwodne kable komunikacyjne na Morzu Bałtyckim są wciąż uszkadzane – powiedziała Baerbock w rozmowie z „Politico”.



Baerbock mówiła też, że Niemcy muszą zacząć więcej inwestować we własne bezpieczeństwo. Dodała, że jest kluczowe, by kraj stale przeznaczał na obronność ponad 2 proc. PKB. - W latach kryzysowych powinno się to nawet zbliżać do 3 proc. - dodała.



Sondaże przedwyborcze dają Zielonym, partii Baerbock, ok. 14 proc. poparcia, co dałoby jej czwarte miejsce w wyborach – za CDU/CSU, AfD i SPD.