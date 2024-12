Marek Magierowski: Posłom PiS skandującym w Sejmie nazwisko Donalda Trumpa zalecałbym ostrożność

Co więc robić?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy temat nas dzieli. Mamy jednak to szczęście, że jeśli chodzi o Rosję, w pierwszych dniach agresji na Ukrainę osiągnęliśmy właściwie pełen konsensus. Na Zachodzie jest inaczej: na poziomie politycznym i społecznym występują głębokie różnice w sprawach tak podstawowych jak np. zakończenie wojny.

Fenomenem jest to, że choć wojna trwa blisko trzy lata, Ukraina nie traci poparcia Polaków. To prawda, że nastroje wobec uchodźców do pewnego stopnia się zmieniają, nie należy więc bagatelizować sprawy ukraińskiego tiktokera, który w stroju krasnala niedawno siał zamieszanie w polskich centrach handlowych i na ulicach – pozornie to jednostkowe zdarzenie, ale wcale nie bez potencjału wpływania na opinię publiczną.

Na Amerykanach ogromne wrażenie zrobiła postawa Polaków. Amerykańscy kongresmeni, którzy odwiedzali Polskę w pierwszych miesiącach wojny, pytali, czy mogą także zobaczyć obozy dla uchodźców. Nie kryli zaskoczenia, kiedy w odpowiedzi słyszeli, że nie ma takich, bo Ukraińcy zostali przyjęci do naszych mieszkań i domów. Kiedy uświadomiłem jednemu z senatorów, że obywatele Ukrainy korzystają w Polsce z prawa do świadczeń socjalnych i ochrony zdrowia, spytał żartobliwie, czy sam może zostać uchodźcą w naszym kraju. Najważniejsze amerykańskie media przysłały tu swoich reporterów, w których oczach zostaliśmy humanitarną potęgą. Wizerunek Polski w Stanach Zjednoczonych w tym okresie naprawdę szybował. Oczywiście opowiadałem o tym przy każdej okazji, ale nie była to moja zasługa, tylko wszystkich Polaków.

