Korea Południowa i UE ze wspólnym apelem. Chodzi o Koreę Północną i jej żołnierzy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 985 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W powietrznym ataku na Charków, do którego doszło późnym wieczorem 3 listopada, rannych zostało kilkanaście osób.

Pierwsi żołnierze z Korei Północnej wysłani do Rosji mieli już wziąć udział w walkach z ukraińskimi jednostkami w obwodzie kurskim. Do końca roku do Rosji może trafić nawet 10-12 tys. północnokoreańskich żołnierzy – wynika z informacji przekazywanych przez wywiady Ukrainy, USA i Korei Południowej.

Korea Północna i Unia Europejska domagają się zakończenia współpracy wojskowej Rosji i Korei Północnej

W poniedziałek z wizytą do Seulu przybył szef europejskiej dyplomacji, Josep Borrell. Po spotkaniu z szefem MSZ Korei Południowej Cho Tae-yulem obie strony wydały wspólne oświadczenie, w którym potępiły „bezprawne przekazywanie broni Federacji Rosyjskiej, by ta mogła użyć jej do atakowania Ukrainy”.



Jak wyglądała 3 listopada sytuacja w obwodzie kurskim? (MAPA) PAP

Korea Północna dostarcza Rosji amunicji artyleryjskiej i pocisków balistycznych od jesieni 2023 roku. W zamian za pomoc Rosja miała udzielić Korei Północnej wsparcia technicznego m.in. w wyniesieniu na orbitę pierwszego północnokoreańskiego satelity wojskowego.