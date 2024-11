Siergiej Ławrow wybiera się na Maltę na spotkanie ministrów OBWE

Rosyjski dziennik „Wiedomosti” podaje, że podróż na Maltę, która ma się odbyć 5-6 grudnia, będzie pierwszą podróżą Ławrowa do kraju Unii Europejskiej od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Siergiej Ławrow może podróżować po Europie. To miał być „otwarty kanał komunikacji”

Choć Bruksela nałożyła sankcje na Ławrowa, nie obowiązuje wobec niego zakaz podróży do krajów należących do UE. Miał to być - przypomina dziennik "Wiedomosti" - "otwarty kanał komunikacji" z rosyjską dyplomacją.

Informację o planowanej wizycie potwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Ambasada Malty w Rosji poinformowała z kolei, że ​​zaproszenia na spotkanie „zostaną wysłane do wszystkich delegacji OBWE”.

Ostatnia wizyta Siergieja Ławrowa w UE – w Sztokholmie w 2021 roku

Według rosyjskiego MSZ ostatnią wizytą Ławrowa w państwie UE była wizyta w Sztokholmie na spotkaniu OBWE w grudniu 2021 r.