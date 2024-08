Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, ogłosił piątek, 2 sierpnia, dniem żałoby narodowej po śmierci Hanijji.



Minister Kac przypomniał, że Hanijja był przywódcą Hamasu 7 października w czasie ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela i cudzoziemców, a ponad 250 osób zostało wywiezionych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Atak Hamasu na Izrael pociągnął za sobą operację odwetową w Strefie Gazy, która trwa do dziś.



Relacje między Turcją a Izraelem są napięte

Rzecznik tureckiego MSZ, Oncu Kceli, w reakcji na uwagi Kaca stwierdził, że „nie można osiągnąć pokoju zabijając negocjatorów i grożąc dyplomatom”, co stanowi ewidentne nawiązanie do śmierci Hanijji.



Relacje między Turcją a Izraelem są w ostatnim czasie napięte. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan sugerował niedawno, że Turcja — w ramach wsparcia Palestyńczyków — może dokonać interwencji wojskowej w Izraelu, na co szef MSZ Izraela odpowiedział apelem o usunięcie Turcji z NATO.