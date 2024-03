Jest pierwszy komentarz Białego Domu do strzelaniny pod Moskwą. "Straszne"

Kirby rozpoczął swoje wystąpienie od nawiązania do ataku pod Moskwą. Kilku uzbrojonych mężczyzn w kamuflażu weszło do sali koncertowej Crocus City Hall i zaczęło strzelać do zebranych na koncercie grupy „Piknik”. W strzelaninie zginęło co najmniej 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W budynku wybuchł pożar.



W internecie pojawiły się nagrania, na których widać ofiary i napastników. Ze względu na drastyczny charakter tych nagrań nie pokazujemy ich.



John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu o strzelaninie w Moskwie: Staramy się zdobyć informacje

- Doszło do strzelaniny w czymś co wygląda jak centrum handlowe — mówił na konferencji prasowej Kirby.



- Nie mogę mówić o wielu szczegółach. Staramy się zdobyć więcej informacji — dodał.