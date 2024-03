Strzelanina i pożar w sali koncertowej pod Moskwą. Nieoficjalnie: Są zabici i ranni

Ogień otworzyły trzy osoby „w kamuflażu” - podaje propagandowa agencja RIA Nowosti. Więcej informacji można jednak uzyskać ze źródeł nieoficjalnych. Popularny kanał Baza na Telegramie przekazał, że do strzelaniny doszło przed koncertem grupy „Piknik” w Crocus City Hall — sali muzycznej znajdująca się formalnie w rejonie krasnogorskim, w praktyce na przedmieściach Moskwy.



Na kanale opublikowane zostały nagrania, na których słychać między innymi dużą liczbę strzałów z broni automatycznej oraz ludzi, szukających schronienia. Na innym nagraniu widać czarny dym, unoszący się nad obiektem. W sali miało dojść do eksplozji i pożaru.



Według Bazy w zdarzeniu zginęło co najmniej 12 osób a co najmniej 35 odniosło obrażenia. Nie są to jednak dane oficjalne. „Ewakuacja przebiegła w sposób uporządkowany, ludzie schodzili po schodach bez paniki. Trwa ustalanie motywów i tożsamości zamachowca. Na miejscu są karetki i policja” - twierdzi Baza.

— Sala płonie, strzelają do nas z karabinu maszynowego — mówi świadek zdarzenia na jednym z nagrań. Kilku osobom ogień miał odciąć drogę ucieczki. „Strażacy nie mogą przystąpić do gaszenia pożaru i ratowania ludzi — czekają na siły specjalne” — pisze Baza. Tymczasem do środka miał zapaść się już dach budynku.