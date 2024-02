Wicepremier Ukrainy wzywa do ukarania winnych rozsypania ukraińskiego zboża w Polsce. "Jak rosyjska wojna hybrydowa"

Wicepremier Kubrakow napisał też w serwisie X, że resort infrastruktury Ukrainy i ambasada Ukrainy w Polsce współpracują z polską policją ws. zboża rozsypanego w rejonie Bydgoszczy.



"Ambasada wysłała notę żądając znalezienia i ukarania winnych. Policja na miejscu podjęła już czynności. Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Bydgoszczy. Mamy sytuację pod kontrolą" - zadeklarował ukraiński wicepremier.



Protest rolników: Polscy rolnicy chcą zamknięcia granicy Polski dla ukraińskiej żywności

Polscy rolnicy protestują od tygodni blokując m.in. granicę Polski z Ukrainą, co skłoniło polski rząd do uznania przejść granicznych i dróg dojazdowych do nich za infrastrukturę krytyczną.



Rolnicy domagają się zamknięcia polskiej granicy dla ukraińskiej żywności.



Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, powiedział w niedzielę, że ważne dla Ukrainy jest utrzymanie bliskich relacji z Polską, ale ukraiński prezydent dodał jednocześnie, że Kijów jest też gotów bronić przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu blokad protestujących na granicy z Polską.