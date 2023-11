Xi Jinping w USA po raz pierwszy od sześciu lat. Spotka się z Joe Bidenem

Ważnym punktem rozmów może być kwestia powrotu do kontaktów między armiami USA a Chin. Pekin zerwał takie kontakty po wizycie ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, na Tajwanie w sierpniu 2022 roku. Przywrócenie kontaktów między armiami ma pomóc w zapobieżeniu sytuacji, w której jedna ze stron w błędny sposób zinterpretowałaby działania drugiej, co mogłoby doprowadzić do wybuchu konfliktu.



Relacje USA z Chinami są bardzo napięte od lutego, gdy Biden nakazał zestrzelenie nad wschodnim wybrzeżem USA domniemanego chińskiego balonu szpiegowskiego. Chiny utrzymywały, że był to zabłąkany balon meteorologiczny.