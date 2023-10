Abbas, jak się później okazało, również był agentem KGB. Jego nazwisko izraelscy naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w 2016 roku znaleźli w tzw. Archiwum Mitrochina. Chodzi o tajne dokumenty KGB, które na początku lat 90. przekazał Wielkiej Brytanii Wasilij Mitrochin, były oficer i archiwista KGB. Znaleziono w nich informacje o tym, że Abbas w 1983 roku był agentem KGB w Damaszku, gdzie wówczas był współpracownikiem Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

W dokumentach występuje pod pseudonimem "Krotow".

Władze palestyńskie zaprzeczały tym informacjom i przekonywały, że Izrael próbuje w ten sposób oczernić ich przywódcę. Tymczasem strona izraelska ujawniła te informacje po tym, gdy Putin w 2016 roku zaproponował w Moskwie spotkanie Abbasa z Netanjahu.

Była to wyraźna sugestia pod adresem Kremla, że Rosja nie może być traktowana jako bezstronny pośrednik w uregulowaniu tego trwającego od dekad konfliktu. Nic nie wskazuje na to, by to się zmieniło dzisiaj. Zwłaszcza w warunkach trwającej od ponad półtorej roku agresji rosyjskiej nad Dnieprem, izolacji Rosji przez Zachód i bliskich relacji Kremla z Iranem.