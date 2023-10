Czytaj więcej Polityka Charles Michel: Unia znów będzie się rozszerzać Trzymam się daty 2030 r. Bo to jasna zachęta dla nas wszystkich, żeby być gotowym – mówi Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.

W przypadku rozszerzenia UE o Ukrainę, kraje należące już do Wspólnoty będą musiały prawdopodobnie wpłacać więcej do unijnego budżetu i jednocześnie otrzymają z niego mniej, ponieważ do Ukrainy popłynie strumień euro m.in. z Funduszu Spójności czy funduszy strukturalnych Fundusz Spójności to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90% średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich - więc Ukraina otrzymywałaby z tego Funduszu zapewne znaczne środki.



Po wejściu Ukrainy do UE Polska może stać się płatnikiem netto



Ile miliardów z budżetu UE dostanie Ukraina po wejściu do Unii?

Teraz, "Financial Times" szacuje, że w przypadku wejścia do UE Ukraina mogłaby otrzymać 186 mld euro w ciągu siedmiu lat.



Dziennik odwołuje się do dokumentu z Sekretariatu Rady Europejskiej zawierającego szacunki finansowych konsekwencji wejścia do UE nowych członków.



W przypadku rozszerzenia UE wiele krajów, które obecnie są beneficjentami unijnego budżetu mogą stać się tzw. płatnikami netto (będą wpłacać do budżetu UE więcej, niż z niego otrzymują). Tak może być m.in. z Polską. Szacunki takie wynikają w szczególności z tego, że Kijów przejmie połowę unijnych dopłat do rolnictwa.