Recep Tayyip Erdogan: Rosji ufam tak jak Zachodowi. Władimir Putin chce końca wojny

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 573 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 18 na 19 września Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem dronów-kamikadze.

- Czy powinniśmy robić to, co robią członkowie UE? - pytał w kontekście sankcji wobec Rosji Erdogan. I przypomniał, że Turcja uczestniczyła w wynegocjowaniu tzw. porozumienia zbożowego otwierającego szlak przez Morze Czarne dla ukraińskiego zboża i żywności.



Recep Tayyip Erdogan wierzy w zapewnienia Władimira Putina

- Łącznie 33 mln ton zboża zostały wyeksportowane przez Morze Czarne - wyliczał. - Nie zrobiliśmy tego, ponieważ poprosiła nas o to UE. To było humanitarne zobowiązanie, które przyjęliśmy - dodał.



Na uwagę, że Moskwa odstąpiła w lipcu od porozumienia i - po wrześniowej rozmowie Erdogana z Władimirem Putinem - nie zdecydowała się do niego powrócić, Erdogan odparł, że Putin obiecał "wysłać milion ton zboża" do krajów, które go potrzebują.