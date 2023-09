Korea Północna "uczciła" wizytę Kim Dzong Una w Rosji wystrzeleniem rakiet balistycznych

Oficjalnie nie podano jak dotąd gdzie dojdzie do spotkania Kima z Putinem. Nieoficjalnie mówi się, że będzie mieć to miejsce we Władywostoku, choć agencja Kyodo podała, że prezydent Rosji i przywódca Korei Północnej spotkają się na kosmodromie Wostocznyj, ok. 1 700 km na północ od miasta Chasan.



We wtorek Putin, który przebywa we Władywostoku w związku z Wschodnim Forum Ekonomicznym organizowanym w tym mieście zapowiedział, że uda się na kosmodrom Wostocznyj.