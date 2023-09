Joe Biden nie planuje spotkania z Xi Jinpingiem przy okazji szczytu G20

Wcześniej Biały Dom postrzegał szczyt G20 w Indiach jako szansę na kolejne spotkanie Bidena z Xi, tak jak stało się to rok temu na Bali, w Indonezji.



Napięte relacje między USA i Zachodem a Chinami

Od tego czasu jednak relacje USA i Chin pogorszyły się - m.in. w związku z pojawieniem się chińskiego balonu szpiegowskiego nad USA w lutym, który Waszyngton ostatecznie zestrzelił, na polecenie prezydenta Joe Bidena. Incydent z balonem skutkował odwołaniem w ostatniej chwili zaplanowanej wcześniej wizyty sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, w Pekinie. Ostatecznie Blinken udał się do Pekinu w czerwcu.



Władze Chin uznały komunikat końcowy po szczycie G7 za "oszczerstwa i kłamstwa"

Biden wskazywał, że spodziewa się spotkania z Xi przed końcem roku.



Pekin z niezadowoleniem przyjął postanowienia szczytu G7 w Hiroszimie, w czasie którego przywódcy państw należących do tej grupy zobowiązali się do współpracy gospodarczej z Chinami, ale jednocześnie do przyjmowania twardszego stanowiska w obszarach takich jak prawa człowieka, kwestia Tajwanu, Tybetu, Hongkongu i "rosnąca asertywność Pekinu na Morzu Południowochińskim".



Władze Chin uznały komunikat końcowy po szczycie G7 za "oszczerstwa i kłamstwa".