W kwestii ewentualnej utraty części terytorium przez Ukrainę Trump stwierdził, że wszystko byłoby "tematem negocjacji", gdyby został prezydentem. Dodał jednak, że Ukraińcy zasłużyli sobie na "wielkie uznanie" za swoją walkę w obronie kraju.



- Sądzę, że byliby uprawnieni do zatrzymania dużej części tego, co wywalczyli i sądzę, że Rosja zgodziłaby się na to. Potrzeba odpowiedniego mediatora, negocjatora, nie mamy kogoś takiego teraz - dodał.

Los Putina powinien być omawiany, gdy wojna się skończy Donald Trump, były prezydent USA

Prezydent USA Joe Biden i zachodni sojusznicy USA z NATO domagają się wycofania się Rosjan z terytoriów zajętych przez nich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku co ma być warunkiem rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Ukraińcy deklarują, że chcą odzyskać wszystkie okupowane przez Rosjan ziemie, w tym Krym.



Trump przekonywał w rozmowie z agencją Reutera, że USA powinny skupić się obecnie na negocjacjach pokojowych i skłonieniu Rosji i Ukrainy do zawarcia pokoju. - Można to zrobić. Nadszedł czas, aby to zrobić - podkreślił.



Mówiąc o Putinie Trump stwierdził, że jest on "wciąż silny, ale z pewnością został nieco osłabiony, przynajmniej w umysłach wielu ludzi", w wyniku buntu Jewgienija Prigożyna.