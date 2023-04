Czołowy izraelski polityk: Izrael skapitulował przed Polską, to hańba

"Wstydzę się rządu izraelskiego, który zrezygnował ze swoich wartości i zasad" - napisał były premier Izraela.

Izraelski minister: Lapid rujnuje relacje międzynarodowe

Minister edukacji Izraela Jo'aw Kisz zarzucił Lapidowi, że jako członek poprzedniego rządu był odpowiedzialny za niszczenie stosunków z Polską i że teraz "próbuje robić to, co umie najlepiej - rujnować relacje międzynarodowe". Kisz podkreślił, że jeśli chodzi o wycieczki izraelskich uczniów do Polski, nic się nie zmienia. - Wszystko inne to fake news - dodał.

Porozumienie Polski i Izraela ws. wycieczek młodzieży

Jak informowaliśmy w drugiej połowie marca, między Polską a Izraelem zawarto nowe porozumienie w sprawie wznowienia wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau mówił, że gwarantuje ono stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych naszych uczniów w Izraelu na tych samych zasadach jak izraelskich w Polsce. Ważnym elementem programu wzajemnych wizyt będą spotkania rówieśników z Polski i Izraela. Uzgodniono także, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa grup młodzieży izraelskiej w Polsce czy też polskiej w Izraelu będzie spoczywał na kraju przyjmującym.

Chodzi o przyjazdy do Polski młodzieży z ostatnich klas szkół średnich przede wszystkim w celu zapoznania się z miejscami, gdzie w niemieckich nazistowskich obozach śmierci dokonano Holokaustu. Co roku uczestniczyło w nich ok. 40 tys. młodych Izraelczyków. Wycieczki nie są obowiązkowe.

W ubiegłym roku wyjazdy zostały zawieszone przez stronę izraelską. Spór dotyczył warunków, w jakich organizowano wycieczki - chodziło o to, aby towarzyszący izraelskiej młodzieży agenci Szin Bet nie nosili podczas wizyt w Polsce broni. Jair Lapid, który był wówczas ministrem spraw zagranicznych Izraela, zarzucał Polsce próby cenzurowania treści przekazywanych izraelskiej młodzieży podczas wizyt w Polsce.

Krytyka Jad Waszem

W poniedziałek izraelski "Haaretz" opublikował tekst, w którym podano szczegóły umowy między Polską a Izraelem w sprawie wizyt młodzieży. Izraelska gazeta nazwała zapisy porozumienia "szokującymi".