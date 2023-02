Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponawia apel o nowoczesne samoloty bojowe dla Ukrainy.

Ponad rok po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, w rocznicę podpisania przez prezydenta Ukrainy wniosku o członkostwo kraju w Unii Europejskiej, Zełenski pisze na Twitterze, że Ukraińcy "już zagwarantowali, że Ukraina zawsze będzie należeć do Europy".

"Rok temu, w piątym dniu pełnowymiarowej wojny, Ukraina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do UE i zapewniła sobie status kandydata. Obecny rok jest czasem na decyzję o rozpoczęciu negocjacji członkowskich" - podkreśla ukraiński prezydent.



"To Ukraina połączyła UE tak, jak nigdy nie była ona połączona. To Ukraina broni europejskich wartości dla nadchodzących pokoleń. To Ukraina jest miejscem, gdzie Europa staje się całością, wolną i pokojową. Razem w walce, razem w zwycięstwie. Żyj długo Europo! Żyj długo wolności!" - pisze Zełenski.



Ukraina chciałaby uruchomienia szybkiej ścieżki negocjacyjnej ws. jej członkostwa w UE, co umożliwiłoby przystąpienie kraju do Unii w ciągu 1-2 lat. Bardziej prawdopodobny jest jednak wieloletni proces negocjacyjny, który może trwać nawet kilkanaście lat.

Równolegle z Ukrainą o status członka UE zaczęła ubiegać się Mołdawia, która również uzyskała w 2022 roku status państwa-kandydata do Unii.